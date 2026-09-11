Trump justificó la guerra contra Irán con el 11-S

Trump justifica la guerra contra Irán con el 11-Shttps://t.co/Z5xuirgLan pic.twitter.com/RDHvE4hv23 — RT Última Hora (@RTultimahora) September 11, 2026

El atentado de 11 de setiembre

El 11 de setiembre de 2001, terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, provocando el derrumbe de ambos edificios. Un tercero impactó contra el Pentágono, en Virginia, mientras que el cuarto avión, que presuntamente debía estrellarse contra el Capitolio de EEUU, cayó en un campo abierto en Pensilvania.