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Mundo Donald Trump | guerra | Irán

A 25 años del atentado

Trump justificó la guerra contra Irán con el 11-S

El presidente de EEUU Donald Trump, afirmó este viernes que su país libra la guerra contra Irán porque nunca olvidará los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Donald Trump, presidente de EEUU.

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Por Redacción Caras y Caretas

Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos (EEUU) libra la guerra contra Irán porque nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Hace un cuarto de siglo, nunca, jamás lo olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. Solo puede haber victoria. Luchamos duro. Luchamos para ganar", señaló el mandatario en el 25° aniversario del atentado.

Trump justificó así la guerra contra Irán como una continuación de la guerra contra el terrorismo, iniciada tras los atentados. "La República Islámica de Irán nunca, jamás tendrá un arma nuclear", señaló.

El atentado de 11 de setiembre

El 11 de setiembre de 2001, terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, provocando el derrumbe de ambos edificios. Un tercero impactó contra el Pentágono, en Virginia, mientras que el cuarto avión, que presuntamente debía estrellarse contra el Capitolio de EEUU, cayó en un campo abierto en Pensilvania.

Los atroces atentados, que dejaron a casi 3.000 muertos, dieron comienzo a la 'guerra contra el terrorismo' de EEUU, que incluyó la invasión de Afganistán, que se prolongó por casi dos décadas.

FUENTE: RT en Español

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