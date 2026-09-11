Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos (EEUU) libra la guerra contra Irán porque nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Hace un cuarto de siglo, nunca, jamás lo olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. Solo puede haber victoria. Luchamos duro. Luchamos para ganar", señaló el mandatario en el 25° aniversario del atentado.
A 25 años del atentado
Trump justificó la guerra contra Irán con el 11-S
El presidente de EEUU Donald Trump, afirmó este viernes que su país libra la guerra contra Irán porque nunca olvidará los atentados del 11 de setiembre de 2001.