Trump afirma que Brasil fracasó en la lucha contra el narcotráfico

Por ello, pide que el Gobierno de Brasil "adopte urgentemente medidas contundentes para enfrentarse a ellas y derrotarlas antes de que se expandan y crezcan".

El presidente de EEUU se pronunció en estos términos en un informe que el Gobierno entrega cada año al Congreso con el panorama del tráfico de drogas en el mundo y en el que aparecen citados otros muchos países.

Venezuela afuera

Paralelamente, Trump retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que no han podido demostrar su compromiso en el combate al tráfico de drogas.

"Dadas las medidas positivas tomadas por la "presidenta interina", Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no sea designada como país que ha fracasado de forma evidente en cumplir sus compromisos de control de drogas", expresó el mandatario en un documento publicado por el Departamento de Estado.

Trump añade en la misiva que espera que el gobierno "interino" continúe mostrando progresos medibles en desmantelar "grupos narcoterroristas" y detener el tráfico de drogas desde Venezuela a EEUU.

Entre los países de América nombrados por Trump como productores de drogas o lugar de tránsito están Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Medidas contra Brasil

A finales de mayo de este año, el Gobierno de EEUU declaró al PCC y el CV organizaciones terroristas extranjeras, una decisión rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por considerar que puede servir de pretexto para injerencias en su territorio.

Desde 2025 EEUU lleva adelante en aguas internacionales del mar Caribe y el océano Pacífico operaciones militares contra embarcaciones que supuestamente trasladan drogas, causando decenas de muertos.

(Sputnik)