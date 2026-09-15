Se dispara la pobreza en Argentina: 1,7 millones de nuevos pobres en 6 meses

El dato definitivo se conocerá el próximo 24 de setiembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes a la primera mitad del año. En el segundo semestre de 2025, el dato oficial había sido de 28,2%.

El Gobierno admite una suba, pero asegura que será "temporal"

Fuentes oficiales reconocieron a La Nación que esperan un aumento de la pobreza durante los primeros seis meses del año y proyectaron una tasa de entre 30% y 31%, lo que representaría una suba de entre dos y tres puntos porcentuales.

En el Gobierno de Milei consideran, sin embargo, que se tratará de un fenómeno "temporal" y lo vinculan con la "inflación post ruido electoral", que habría generado "incertidumbre y presión sobre el Dólar" y posteriormente "impactó sobre los precios con rezago".

Las mismas fuentes remarcaron que la Inflación deteriora especialmente los ingresos de los sectores de menores recursos, "lo que refuerza la importancia de continuar con el programa económico y con el proceso desinflacionario atado al superávit fiscal".

Los analistas advierten que la pobreza "dejó de caer"

Las estimaciones muestran un consenso entre varios especialistas acerca del cambio de tendencia. Martín González Rozada, econometrista de la Universidad Torcuato Di Tella, proyectó una pobreza de 31,6% entre enero y junio, frente al 28,2% del semestre anterior.

"La pobreza dejó de caer y tendió a aumentar ya desde el último trimestre del año pasado", explicó a La Nación, Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Contradiciendo al gobierno, agregó: "El primero y el segundo trimestre de este año mantienen esa tendencia. En el tercero no sería muy distinta",

En tanto, investigador del Cedlas, Leopoldo Tornarolli, también anticipó un deterioro: "Creo que la pobreza va a subir un par de puntos". Según explicó, el incremento comenzó durante el cuarto trimestre de 2025 y continuó en los primeros meses de este año.

Empleo e ingresos: dos señales que generan preocupación

El empleo privado asalariado registrado acumula 13 meses de retracción, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mientras que estimaciones privadas muestran que la recuperación de los ingresos reales comenzó a perder fuerza.

Además, durante agosto las canastas que determinan las líneas de pobreza e indigencia aumentaron por encima de la Inflación general. ExQuanti advirtió que "la evolución más reciente introduce señales de alerta" y señaló que desde el tercer trimestre de 2025 la recuperación de los ingresos de los trabajadores permanece prácticamente estancada.

La consultora sostuvo que "el freno en la recuperación de los ingresos reales de los ocupados parece reflejarse rápidamente en la evolución de los indicadores de pobreza".