Las armas de EEUU en el espacio preocupan a Rusia y China: estas son las razones

¿Por qué Rusia y China cuestionan el despliegue?

Moscú declaró que el espacio debe mantenerse libre de cualquier tipo de armas. Pekín instó a Washington a detener la acumulación de poderío militar en el espacio exterior y a tomar medidas concretas para garantizar la estabilidad estratégica global.

La preocupación de ambos países se relaciona con la posibilidad de que las nuevas capacidades estadounidenses alteren el equilibrio estratégico. Si un sistema de defensa espacial permite proteger satélites y neutralizar los de un adversario, también puede modificar la forma en que las potencias planifican sus capacidades militares.

Un funcionario militar estadounidense citado bajo condición de anonimato por The Washington Post señaló que las armas desplegadas permitirían al Pentágono neutralizar satélites enemigos utilizados para rastrear o atacar objetivos estadounidenses.

El alcance exacto de esas capacidades no fue detallado públicamente.

Qué tipo de armas podría tener Estados Unidos en órbita

Expertos militares plantean que el armamento anunciado podría consistir en sistemas espaciales de guerra electrónica, capaces de interferir comunicaciones o señales de satélites.

Victoria Samson, directora principal de seguridad y estabilidad espacial de la Fundación Mundo Seguro, consideró que se trataría de interferidores espaciales, en lugar de armas cinéticas.

La especialista vinculó su hipótesis con los comentarios de funcionarios estadounidenses sobre la necesidad de evitar la generación de escombros que puedan provocar una situación de contrafuerza espacial.

A diferencia de un misil antisatélite que destruye físicamente un objeto, un sistema de guerra electrónica puede afectar su funcionamiento mediante interferencias. Sin embargo, la capacidad de neutralizar satélites también puede tener consecuencias militares relevantes.

La Cúpula Dorada y el riesgo de una nueva carrera armamentística

El proyecto Cúpula Dorada busca crear una defensa capaz de proteger el territorio de Estados Unidos frente a misiles lanzados desde diferentes puntos del planeta. Su arquitectura contempla sensores, satélites y sistemas interceptores.

Meink destacó que los interceptores espaciales, considerados fundamentales para el proyecto, están listos para realizar vuelos. Previamente, el general de la Fuerza Espacial Michael Guetlein había informado que el desarrollo inicial de estos sistemas estaba en marcha y que se habían realizado dos pruebas que calificó de «fenomenalmente exitosas».

Expertos advierten que el avance de la Cúpula Dorada podría llevar a Rusia y China a invertir más activamente en sistemas ofensivos capaces de superar las defensas estadounidenses.

William J. Perry, del Centro de Stanford para la Seguridad y la Cooperación Internacional, sostuvo que ambos países buscarán nuevos misiles, ojivas y sistemas de lanzamiento capaces de atravesar esas defensas. Según su análisis, incluso si existen dudas sobre la viabilidad de la Cúpula Dorada, Moscú y Pekín deben tomarla en serio.

El cambio de postura de Washington

La preocupación también se vincula con el cambio de posición de Estados Unidos en materia de militarización espacial.

En 2022, Washington anunció una moratoria sobre las pruebas de misiles antisatélite de ascenso directo y llamó a Rusia y China a sumarse a la iniciativa.

Ahora, Estados Unidos reconoce el despliegue de armas de control espacial y avanza en un proyecto de defensa antimisiles con componentes orbitales.

La diferencia entre ambos momentos no implica que la moratoria de 2022 haya prohibido todas las armas espaciales. La iniciativa se refería específicamente a las pruebas de misiles antisatélite de ascenso directo.

Las capacidades que ya desarrollan Rusia y China

Los analistas consideran que podría ser solo cuestión de tiempo que Rusia y China desarrollen o reconozcan sus propios sistemas orbitales de guerra electrónica.

Ambos países ya cuentan con capacidades espaciales que pueden tener aplicaciones militares. Un ejemplo es el satélite chino Shijian-21, presentado oficialmente como una plataforma para la limpieza de desechos espaciales.

En enero de 2022, Shijian-21 se aproximó al satélite de navegación BeiDou-2 G2, que había dejado de funcionar, se acopló a él y lo trasladó a una órbita situada unos 3.000 kilómetros por encima de la órbita geoestacionaria. Después, se separó y regresó a esa órbita.

La misión fue presentada como una demostración de tecnologías para eliminar basura espacial. Sin embargo, la capacidad de aproximarse a otro satélite, acoplarse a él y modificar su órbita también podría tener aplicaciones militares.

Para Samson, Estados Unidos tendrá que aceptar que Rusia y China hagan o digan lo mismo si avanzan en capacidades orbitales de este tipo.

La cuestión que queda abierta es si el despliegue estadounidense y la Cúpula Dorada impulsarán una nueva etapa de competencia militar en el espacio o si las potencias conseguirán establecer límites para evitarla.