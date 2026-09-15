Armada argentina confirmó que marines de EEUU entrenan en Ushuaia

Se registraron ingreso de sensores, sistemas de comunicaciones y equipamiento técnico que permanecería almacenado sin inventario público ni fiscalización civil.

Según el comunicado de la Armada, los efectivos practican “técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención”, además de entrenamientos de supervivencia y movilidad, con el objetivo declarado de “compartir experiencias y técnicas” y consolidar “los lazos profesionales y de camaradería” entre ambas fuerzas. La fuerza sostiene que este tipo de encuentros se realiza “sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y los EEUU, acordado previamente en reuniones bilaterales” y que el intercambio rige desde 2017, es decir desde la gestión de Mauricio Macri.

Operaciones "normales" de los marines en la región

Sin embargo, ante la consulta puntual de elDiarioAR, la fuerza no detalló decreto, resolución ni acuerdo específico que respalde el ejercicio militar conjunto. “Todos los años se hace el intercambio, como se hace con Perú, Brasil o Chile”, comentó una fuente especializada en la materia.

“Es algo absolutamente normal trabajar con militares de EEUU, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, España, Italia”, completó otra fuente.

La Ley 25.880 obliga al Poder Ejecutivo a solicitar autorización parlamentaria e informar al Congreso la cantidad de efectivos, los países participantes, el equipamiento, las ubicaciones, las fechas y los objetivos de cualquier ejercicio con fuerzas extranjeras, en línea con el artículo 75, inciso 28 de la Constitución, que reserva al Congreso la potestad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.

En septiembre de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 —firmado por Milei junto a Patricia Bullrich y otros diez funcionarios— autorizó el ingreso de hasta 30 efectivos de Naval Special Warfare, las fuerzas especiales de la Marina estadounidense, para el “Ejercicio Tridente” desarrollado entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de ese año, con la Base Naval Ushuaia entre las sedes, junto a Mar del Plata y Puerto Belgrano. El decreto invocó la “naturaleza excepcional” de la situación para saltear el trámite parlamentario ordinario, pese a que la propia Casa Rosada admitió haber remitido el asunto al Congreso “oportunamente” sin que este lo tratara. En abril de 2026 se repitió el esquema con el Decreto 264/2026, que habilitó a unos 50 militares estadounidenses para el ejercicio “Daga Atlántica” en Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno, más personal del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley para un Passex en la Zona Económica Exclusiva argentina.

La confirmación de la Armada llega, además, en una semana en la que Tierra del Fuego ya estaba en el centro de la agenda de Defensa y Cancillería a partir de la inesperada cadena nacional de Milei para reflotar el reclamo histórico por las Malvinas.

La semana pasada el canciller Pablo Quirno y el titular de Defensa recorrieron el predio de la Base Naval Integrada en Ushuaia, y la Legislatura provincial aceleró la comisión investigadora sobre el radar de la empresa LeoLabs instalado a 600 kilómetros de Malvinas.