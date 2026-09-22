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Política Mario Bergara | Frente Amplio |

En "Éramos tan progres"

Bergara se refiró a la condena de asesor nacionalista por narcotráfico y respaldó acciones del FA

"Hace bien el Frente Amplio en tratar de encauzar acciones para la prevención de la problemática. Desde el punto de vista institucional, tenemos que tener cautela", dijo Mario Bergara.

Mario Bergara, intendente de Mntevideo.&nbsp;

Mario Bergara, intendente de Mntevideo. 

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Por Redacción de Caras y Caretas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue entrevistado en el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, donde repasó los principales enfoques de su gestión, las necesidades de la población, entre otros temas institucionales. Además, respondió preguntas sobre coyuntura, como la preocupación por el avance del narcotráfico.

Al recordar los debates parlamentarios sobre la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos durante su etapa como senador, el jefe comunal enfatizó la importancia de no caer en la falsa premisa de que el país está inmune a estas dinámicas. "A la larga las cosas llegan. Tenemos que estar preparados, tenemos que mitigar lo más posible esos impactos. Lo que está claro es que tiene que ser una preocupación general", sostuvo, agregando que sobre dicha legislación "todavía hay tela para cortar, sobre todo en materia de la verificación y el control".

En alerta, pero con cautela

Consultado sobre si la Intendencia debería promover un ámbito de diálogo o una reunión con coordinadores de bancada para abordar el tema, descartó una acción directa desde la comuna. "Estamos alertas a cómo esto se sigue desarrollando, pero la Intendencia no puede tener un rol de juego político en ese sentido, mucho menos de carácter jurisdiccional", remarcó.

En esa misma línea, subrayó que la discusión corresponde a la órbita de los partidos. "Creo que desde el punto de vista político hace bien el Frente Amplio en poner el tema sobre la mesa y en tratar de encauzar acciones para la prevención de la problemática. Desde el punto de vista institucional creo que tenemos que tener cautela", insistió.

Sobre la posibilidad de la reelección

Sobre el final de la entrevista, la conversación derivó hacia el terreno electoral y las especulaciones sobre si buscará competir por la reelección al frente de la comuna. "No lo descarto ni lo puedo confirmar. Falta mucho tiempo", expresó Bergara.

"Ojalá que podamos tener una gestión exitosa, valorada por la gente y ahí se abren posibilidades. No estamos con eso sobre la mesa", concluyó.

Frente a la consulta sobre la utilización de la gestión en la Intendencia como una plataforma o "trampolín" con miras a la presidencia, el intendente descartó de plano esa lectura. "Nunca interpreté el cargo de la intendencia como trampolín. Está claro que nuestro foco está en gobernar lo mejor posible y no en generar una imagen en clave de trampolín político", sentenció.

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