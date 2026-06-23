Trump confirmó la liberación de dinero para Irán y la apertura del estrecho de Ormuz

Recursos

El anuncio representa una señal de distensión en medio de las negociaciones impulsadas por Washington y mediadas por Catar para poner fin al conflicto entre ambos países. Según explicó Trump, los recursos que el Departamento del Tesoro estadounidense está liberando serán depositados en una cuenta bajo control de Washington y solo podrán ser utilizados con fines humanitarios.

En ese sentido, detalló que el dinero estará destinado exclusivamente a la compra de alimentos y suministros médicos de origen estadounidense, incluyendo maíz, trigo y soja producidos por agricultores del país norteamericano.

“Estas son cosas que Irán necesita desesperadamente”, sostuvo el presidente, quien aseguró que la nación persa atraviesa una crisis humanitaria y que considera necesario brindar asistencia.

100.000 millones de dólares bloqueados

La semana pasada, The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos y Catar negocian un mecanismo para liberar parcialmente los activos iraníes congelados en el extranjero. El esquema permitiría a Teherán acceder gradualmente a una parte de los aproximadamente 100.000 millones de dólares bloqueados por las sanciones internacionales.

El proceso comenzaría con la habilitación de unos 6.000 millones de dólares retenidos en Catar. Bajo este acuerdo, las autoridades cataríes facilitarían la compra de alimentos, medicamentos y otros bienes humanitarios solicitados por el Banco Central de Irán, utilizando recursos provenientes principalmente de ingresos petroleros iraníes inmovilizados por las sanciones.

La apertura del estrecho de Ormuz y la flexibilización parcial sobre los fondos congelados constituyen dos movimientos de gran relevancia geopolítica y económica, ya que la estabilidad en esa vía marítima es considerada fundamental para los mercados energéticos internacionales y para la seguridad en Medio Oriente.