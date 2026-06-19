Donald Trump dice que Meloni "suplicó" una foto y la ministra italiana respondió con furia

Por su parte, Meloni tachó las declaraciones de Trump de "completamente inventadas". "Francamente, estoy atónita, no sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados", lamentó.

Según la mandataria, "no es la primera vez que ocurre".

"Solo puedo decir que es lamentable que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más complaciente", criticó.

"Pero hay una cosa que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás", sentenció Meloni.

Asimismo, también se pronunció sobre el tema el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump contra la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, ofenden a toda Italia. Por este motivo he decidido cancelar mi visita a Estados Unidos prevista para los próximos 21 y 22 de junio", escribió el canciller en su cuenta de X.