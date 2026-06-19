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Mundo Donald Trump | Meloni |

Tormenta diplomática

Donald Trump dice que Meloni "suplicó" una foto y la ministra italiana respondió con furia

Meloni tachó las declaraciones de Donald Trump de "completamente inventadas" y reveló que quedó "atónita" con ese comportamiento.

&nbsp;Giorgia Meloni, primera ministra italiana.

 Giorgia Meloni, primera ministra italiana.

 Evelyn Hockstein - Pool / Gettyimages.ru
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusó este viernes a Donald Trump de haber inventado una conversación falsa sobre un encuentro entre ambos, después de que el presidente estadounidense afirmara que la mandataria le había suplicado una foto durante la cumbre del G7.

"¿Cómo está su primera ministra? [...] ¿Qué dijo cuando me encontró? Supongo que estaba feliz de encontrarse conmigo y de tener a un amigo como yo. Probablemente está contenta de que yo haya hablado con ella. No estaba obligado a hablar con ella", dijo Trump al corresponsal del canal italiano La7.

"Me suplicó hacerse una foto conmigo. Quería una foto conmigo con tanta insistencia. Incluso podría no haberla hecho. Pero me dio pena", agregó.

Por su parte, Meloni tachó las declaraciones de Trump de "completamente inventadas". "Francamente, estoy atónita, no sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados", lamentó.

Según la mandataria, "no es la primera vez que ocurre".

"Solo puedo decir que es lamentable que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más complaciente", criticó.

"Pero hay una cosa que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás", sentenció Meloni.

Asimismo, también se pronunció sobre el tema el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump contra la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, ofenden a toda Italia. Por este motivo he decidido cancelar mi visita a Estados Unidos prevista para los próximos 21 y 22 de junio", escribió el canciller en su cuenta de X.

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FUENTE: Con información de RT

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