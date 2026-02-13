Trump confirmó que hay planes para que viaje a Venezuela

Trump añadió que la relación actual de Washington con Caracas es "de diez" y elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por su "muy buen trabajo".

"Ella (Rodríguez) ha hecho un trabajo muy, muy bueno, y la relación es buena", dijo cuando se le preguntó si tenía previsto reconocer al actual Gobierno venezolano como legítimo.

El jueves, Rodríguez se refirió también a la nueva relación entre Venezuela y EEUU y adelantó que fue invitada a ese país.

En la madrugada del 3 de enero, EEUU realizó un importante ataque militar contra Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por delitos de narcotráfico.

Posteriormente, Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió como presidenta encargada.

Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional con desbloqueo de fondos venezolanos y venta del crudo del país sudamericano, así como un diálogo a nivel diplomático.

Rodríguez dijo en varias oportunidades que su Gobierno apuesta por el "camino de la diplomacia" con EEUU para proteger al país.