Mundo Donald Trump | Venezuela | EEUU

Planificando

Trump confirmó que hay planes para que viaje a Venezuela

El presidente de EEUU Donald Trump añadió que la relación actual de Washington con Caracas es "de diez" y elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este viernes que visitará Venezuela, aunque aún no se ha definido la fecha del viaje.

"Voy a visitar Venezuela", dijo el mandatario a los periodistas.

"Aún no lo hemos decidido", respondió al ser consultado sobre cuándo tendría lugar la visita.

Trump añadió que la relación actual de Washington con Caracas es "de diez" y elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por su "muy buen trabajo".

"Ella (Rodríguez) ha hecho un trabajo muy, muy bueno, y la relación es buena", dijo cuando se le preguntó si tenía previsto reconocer al actual Gobierno venezolano como legítimo.

El jueves, Rodríguez se refirió también a la nueva relación entre Venezuela y EEUU y adelantó que fue invitada a ese país.

En la madrugada del 3 de enero, EEUU realizó un importante ataque militar contra Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por delitos de narcotráfico.

Posteriormente, Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió como presidenta encargada.

Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional con desbloqueo de fondos venezolanos y venta del crudo del país sudamericano, así como un diálogo a nivel diplomático.

Rodríguez dijo en varias oportunidades que su Gobierno apuesta por el "camino de la diplomacia" con EEUU para proteger al país.

FUENTE: Sputnik

