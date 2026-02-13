Hacete socio para acceder a este contenido

Política Super Tucano |

renovación

Llegan el miércoles los dos primeros Super Tucano para la Fuerza Aérea

Uruguay adquirió seis aeronaves Super Tucano, dos de las cuales llegarán la semana que viene; el resto estará llegando en dos tandas a lo largo del año.

El primero de los Tucano entregados por Embraer a la FAU.

 Fuerza Aérea
Por Fabián Tapia

El próximo miércoles, 18 de febrero, arribarán a Uruguay los dos primeros aviones Embraer A-29 Super Tucano adquiridos en Brasil, informa la Fuerza Aérea (FAU). Ambas aeronaves ya fueron certificadas y llegarán en vuelo desde la planta de montaje de la empresa constructora.

Señala la FAU que este viernes 13 de febrero “se firmaron los documentos de aceptación de las aeronaves”, paso con el que “finaliza el proceso de recepción y se concreta su incorporación a la Fuerza Aérea Uruguaya. Un hito histórico”.

La indica en su página web que la adquisición de los A-29 Super Tucano “representa la inversión en plataformas aéreas más grande en la historia de la Fuerza Aérea y será pieza fundamental para la defensa de la soberanía del espacio aéreo, además de ser una plataforma moderna que preparará a la institución para seguir mejorando de cara a futuras adquisiciones”.

Moderna aeronave

El A-29 Super Tucano es una aeronave de combate moderna, biplaza, turbohélice, con tecnología de última generación. Puede realizar tareas de combate, como interceptación de aeronaves, ataque al suelo, reconocimiento y entrenamiento de tripulaciones. Actualmente es operada por 16 fuerzas aéreas en todo el mundo, seis de ellas en América Latina. Es una aeronave probada en combate y líder en ventas en su sector, agrega la FAU.

Alcanza una velocidad de 564 kilómetros por hora y tiene una autonomía de vuelo de 4.820 kilómetros. Su tripulación se compone de dos hombres. Puede llevar hasta 1.500 kilogramos de armas externas en cinco soportes bajo el fuselaje y alas, incluyendo un amplio abanico de misiles aire-tierra, cohetes y bombas guiadas.

Simultáneamente con la incorporación de las aeronaves, se agrega un simulador de vuelo. Esta herramienta fortalecerá la instrucción de las tripulaciones, mejorando significativamente la operatividad y la seguridad a muy bajo costo.

La compra de las aeronaves fue resuelta en 2024 y la recepción de las primeras unidades estaba prevista para 2025.

