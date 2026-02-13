Llegan el miércoles los dos primeros Super Tucano para la Fuerza Aérea

Moderna aeronave

El A-29 Super Tucano es una aeronave de combate moderna, biplaza, turbohélice, con tecnología de última generación. Puede realizar tareas de combate, como interceptación de aeronaves, ataque al suelo, reconocimiento y entrenamiento de tripulaciones. Actualmente es operada por 16 fuerzas aéreas en todo el mundo, seis de ellas en América Latina. Es una aeronave probada en combate y líder en ventas en su sector, agrega la FAU.

Alcanza una velocidad de 564 kilómetros por hora y tiene una autonomía de vuelo de 4.820 kilómetros. Su tripulación se compone de dos hombres. Puede llevar hasta 1.500 kilogramos de armas externas en cinco soportes bajo el fuselaje y alas, incluyendo un amplio abanico de misiles aire-tierra, cohetes y bombas guiadas.

Simultáneamente con la incorporación de las aeronaves, se agrega un simulador de vuelo. Esta herramienta fortalecerá la instrucción de las tripulaciones, mejorando significativamente la operatividad y la seguridad a muy bajo costo.

La compra de las aeronaves fue resuelta en 2024 y la recepción de las primeras unidades estaba prevista para 2025.