Qué dice la resolución de Presidencia sobre la rescisión del contrato con Cardama

Los antecedentes que exhibe el documento del gobierno apuntan a que la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa para la entrada en vigor del contrato es "falsa". Según el texto oficial, esta determinación se alcanzó tras pericias de la Dirección Nacional de Policía Científica y la intervención de un notario en España, hechos que fueron admitidos por la propia empresa en sus descargos.

Asimismo, la resolución detalla irregularidades en la garantía de reembolso, señalando que el documento presentado originalmente no era una póliza de seguro, sino un texto de "Términos y Condiciones" que no cumplía con los requisitos legales. El documento concluye que, de haberse detectado estas fallas en la etapa de análisis inicial en octubre de 2024, el contrato no habría llegado a entrar en vigor.

Finalmente, la resolución, que lleva la firma del presidente Orsi y el Consejo de Ministros, ratifica la voluntad del Estado de proseguir con acciones civiles, penales y administrativas, tanto a nivel nacional como internacional.

