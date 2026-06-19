Trump no descarta acción militar en Cuba similar a la de enero en Venezuela

Según señala Axios en su sitio web, cuando el periodista Marc Caputo preguntó si una operación en Cuba podría desarrollarse de manera similar a la misión en Venezuela, Trump respondió: "Posiblemente. Es posible".

"Estos lugares están cerca. En cambio, si piensas en Irán, es un viaje muy largo. Sabes, volé a esa zona varias veces, y sin relación con esto, pero son 18 horas de vuelo, es un viaje muy largo. Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso, agregó.

Otra diferencia clave señalada por el mandatario son los recursos. El presidente añadió: "Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene un buen territorio y una hermosa costa".

Ataque a Venezuela

El 3 de enero, EEUU ejecutó un ataque militar sin precedentes en Venezuela, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.

Posteriormente, Washington envió al grupo de combate del portaaviones USS Nimitz al Caribe, en medio de una escalada de tensiones con el Gobierno cubano tras las nuevas sanciones, imputaciones y amenazas de la administración Trump contra La Habana.

A finales de mayo, Trump afirmó que la presencia del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz tenía como objetivo respaldar al pueblo cubano y no intimidarlo.

Sin embargo, el mandatario estadounidense declaró en varias ocasiones que Cuba es un "Estado fallido" que necesita ayuda y señaló que evaluaría el futuro de la isla una vez resuelto el conflicto con Irán.

(Redacción, en base a Sputnik y Axios)