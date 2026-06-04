Orsi destacó la pujanza del sector lácteo y llamó a consolidar los buenos resultados

Durante su intervención, Orsi calificó a la lechería como uno de los sectores más pujantes y desafiantes del país. El mandatario señaló que la industria atraviesa por una buena época, pero advirtió que desde el Estado no se deben bajar los brazos en los momentos de bonanza, sino trabajar para estar preparados ante la volatilidad de los precios mundiales y las afectaciones climáticas. En ese sentido, remarcó el rol del sector dentro de la economía nacional al afirmar que el agro, la producción, la industria y los servicios son el sostén del país, y que si esa cadena no funciona, todo lo demás se cae.