El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la apertura del Foro Inale 2026, consolidando un hecho histórico al convertirse en el primer mandatario en asistir a este evento sectorial en 19 años. Bajo la consigna “Desafíos y oportunidades de nuestra lechería”, el encuentro organizado por el Instituto Nacional de Leche (Inale) reunió en la Torre de las Telecomunicaciones a 200 productores, industriales, técnicos y autoridades del sector.
sector estratégico
Orsi destacó la pujanza del sector lácteo y llamó a consolidar los buenos resultados
El Gobierno delineó su hoja de ruta para la lechería en un foro que destacó el crecimiento de las exportaciones y la producción nacional.