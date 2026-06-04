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Política Orsi | sector lácteo. | producción

sector estratégico

Orsi destacó la pujanza del sector lácteo y llamó a consolidar los buenos resultados

El Gobierno delineó su hoja de ruta para la lechería en un foro que destacó el crecimiento de las exportaciones y la producción nacional.

Orsi en el foro lácteo

Orsi en el foro lácteo
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la apertura del Foro Inale 2026, consolidando un hecho histórico al convertirse en el primer mandatario en asistir a este evento sectorial en 19 años. Bajo la consigna “Desafíos y oportunidades de nuestra lechería”, el encuentro organizado por el Instituto Nacional de Leche (Inale) reunió en la Torre de las Telecomunicaciones a 200 productores, industriales, técnicos y autoridades del sector.

Durante su intervención, Orsi calificó a la lechería como uno de los sectores más pujantes y desafiantes del país. El mandatario señaló que la industria atraviesa por una buena época, pero advirtió que desde el Estado no se deben bajar los brazos en los momentos de bonanza, sino trabajar para estar preparados ante la volatilidad de los precios mundiales y las afectaciones climáticas. En ese sentido, remarcó el rol del sector dentro de la economía nacional al afirmar que el agro, la producción, la industria y los servicios son el sostén del país, y que si esa cadena no funciona, todo lo demás se cae.

Una cadena productiva en crecimiento y con bases familiares

El dinamismo del sector lácteo quedó respaldado por las cifras presentadas por el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. El último informe anual reveló un incremento del 10,2% en la remisión de producción líquida y un 11,5% en sólidos, acompañado por un repunte del 13% en las exportaciones respecto al período anterior. Actualmente, la cadena láctea abarca a casi 3.000 productores y sostiene más de 20.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional.

Por su parte, el titular del Inale, Ricardo de Izaguirre, aportó una mirada humana a la actividad al definir al tambo como una cultura de vida y un espacio de generación de valores, asegurando que la lechería es sinónimo de familia y lazos comunitarios. El jerarca aprovechó el marco del foro para reivindicar el valor del cooperativismo y rindió homenaje a Conaprole en su 90.° aniversario de fundación, así como a la Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea) por sus 60 años de trayectoria y aporte al desarrollo agropecuario.

La hoja de ruta del Gobierno y la apertura de mercados europeos

La agenda oficial para apuntalar el sector de cara al futuro contempla un paquete de medidas estratégicas orientadas a mejorar la competitividad. Entre las prioridades del Gobierno se destacan el fortalecimiento de la autonomía del Inale, facilitar el acceso a la tierra mediante el Instituto Nacional de Colonización

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