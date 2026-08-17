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Mundo Donald Trump | Irán | Estrecho de Ormuz

presión militar

Trump amenaza con bombardear a Omán tras alcanzar acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz

Trump amenaza con usar la fuerza si se "interfiere" en el golfo Pérsico tras el acuerdo entre Irán y Omán.

Presidente de EEUU, Donald Trump.

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En un contexto de creciente tensión en el golfo Pérsico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre el uso de la fuerza militar en caso de que se interfiera con los intereses de Washington en la región. Las declaraciones del mandatario se dan luego de conocerse avances en las negociaciones entre Mascate y Teherán para el control del tránsito en el estrecho de Ormuz.

El pronunciamiento de la Casa Blanca surge tras el anuncio de la Cancillería iraní sobre la consolidación de un plan conjunto con Omán para regular la navegación en la zona. Frente a esto, Washington busca asegurar el libre tránsito por esta vía estratégica para el comercio energético global, mientras exige a Teherán la cesación de las hostilidades.

Por su parte, las autoridades iraníes señalaron que el marco normativo acordado para el paso de embarcaciones por el estrecho es de carácter definitivo, reafirmando que no permitirán la navegación sin autorización previa en los puntos coordinados con Omán.

Puntos clave del escenario regional:

  • Conflicto geopolítico: Incremento de las advertencias de EE. UU. ante los movimientos de control territorial en el estrecho de Ormuz.

  • Coordinación regional: Acuerdos entre Irán y Omán para definir nuevas coordenadas de tránsito marítimo en la zona.

  • Impacto en el comercio global: La inestabilidad en el paso de Ormuz mantiene en alerta al mercado energético internacional por su carácter estratégico.

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