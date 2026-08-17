Trump amenaza con bombardear a Omán tras alcanzar acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz

En un contexto de creciente tensión en el golfo Pérsico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre el uso de la fuerza militar en caso de que se interfiera con los intereses de Washington en la región. Las declaraciones del mandatario se dan luego de conocerse avances en las negociaciones entre Mascate y Teherán para el control del tránsito en el estrecho de Ormuz.