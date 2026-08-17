Consecuencias

El organismo señaló que, con esta maniobra, Occidente espera convencer a los gobiernos de la región para que adopten una línea antirusa. No obstante, el SVR consideró que esta provocación solo logrará «demostrar, una vez más, la ausencia de cualquier límite moral» y el pensamiento estereotipado de sus impulsores.

En su análisis sobre la guerra informativa, la inteligencia rusa sostuvo que, desde el inicio del conflicto, las élites euroatlánticas han difundido historias que transgreden los límites de la moral y el derecho, citando como ejemplo la «sangrienta puesta en escena» ocurrida en Bucha en abril de 2022.

Finalmente, el SVR emitió una advertencia sobre las graves consecuencias de estas tácticas. Recordó el Incidente de Gleiwitz del 31 de agosto de 1939, cuando miembros de las SS atacaron una emisora alemana vestidos con uniformes polacos, un evento que detonó la Segunda Guerra Mundial y un antecedente inquietante de los actuales acontecimientos.

La inteligencia concluyó que la historia demuestra que el precio de tales operaciones contra Rusia «puede resultar extremadamente alto, sobre todo para quienes las organizan».