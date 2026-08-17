Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Occidente | Consecuencias |

En alerta

Rusia denuncia plan de Occidente para ejecutar ataques de falsa bandera en Latinoamérica

Rusia alertó sobre un presunto plan de Occidente para realizar ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica.

Rusia denuncia que Occidente planearía ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica.

Rusia denuncia que Occidente planearía ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) alertó sobre un presunto plan de Occidente para realizar ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica. Según el comunicado oficial, el objetivo central de estas élites euroatlánticas es acusar a Moscú del «supuesto suministro ilegal» de armamento a cárteles del narcotráfico y otros grupos delictivos organizados en Venezuela, Colombia y México.

Para materializar esta estrategia, la inteligencia rusa detalló que «ya se está introduciendo en el territorio de estos países armamento de fabricación rusa capturado por el enemigo» durante la operación militar especial en Ucrania.

Adicionalmente, el SVR informó que los organizadores preparan grabaciones de audio y video falsas diseñadas para «confirmar» el supuesto envío de este material bélico a las naciones latinoamericanas a través de intermediarios.

Consecuencias

El organismo señaló que, con esta maniobra, Occidente espera convencer a los gobiernos de la región para que adopten una línea antirusa. No obstante, el SVR consideró que esta provocación solo logrará «demostrar, una vez más, la ausencia de cualquier límite moral» y el pensamiento estereotipado de sus impulsores.

En su análisis sobre la guerra informativa, la inteligencia rusa sostuvo que, desde el inicio del conflicto, las élites euroatlánticas han difundido historias que transgreden los límites de la moral y el derecho, citando como ejemplo la «sangrienta puesta en escena» ocurrida en Bucha en abril de 2022.

Finalmente, el SVR emitió una advertencia sobre las graves consecuencias de estas tácticas. Recordó el Incidente de Gleiwitz del 31 de agosto de 1939, cuando miembros de las SS atacaron una emisora alemana vestidos con uniformes polacos, un evento que detonó la Segunda Guerra Mundial y un antecedente inquietante de los actuales acontecimientos.

La inteligencia concluyó que la historia demuestra que el precio de tales operaciones contra Rusia «puede resultar extremadamente alto, sobre todo para quienes las organizan».

Temas

Te puede interesar