El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) alertó sobre un presunto plan de Occidente para realizar ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica. Según el comunicado oficial, el objetivo central de estas élites euroatlánticas es acusar a Moscú del «supuesto suministro ilegal» de armamento a cárteles del narcotráfico y otros grupos delictivos organizados en Venezuela, Colombia y México.
En alerta
Rusia denuncia plan de Occidente para ejecutar ataques de falsa bandera en Latinoamérica
Rusia alertó sobre un presunto plan de Occidente para realizar ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica.