"Zelenski admite que la mitad del dinero que le enviamos 'ha desaparecido'. Se niega a celebrar elecciones, está muy abajo en los sondeos ucranianos, y lo único que se le daba bien era tocar a Biden 'como un violín'. Un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelenski se mueva rápido [para convocarlas] o no le quedará país", agregó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump continuó diciendo que Washington está "negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia".

"Biden nunca lo intentó, Europa ha fracasado en traer la paz y Zelenski probablemente quiere mantener la 'gallina de los huevos de oro' en marcha. Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente. Y así continúa..."

Trump denuncia el bajo índice de aprobación de Zelenski

Previamente, Trump declaró que el índice de aprobación de Zelenski "ha caído al 4 %". En este contexto, resaltó la importancia de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania, haciendo hincapié en que la celebración de comicios "no es una exigencia de Rusia". "Esto viene de mí y también de muchos otros países", destacó.

Por su parte, Zelenski dijo que la información sobre el bajo nivel de aprobación "viene de Rusia". "Si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, ahora mismo no funcionará... si hablamos del 4%, ya hemos visto esta desinformación, entendemos que viene de Rusia, y tenemos pruebas", señaló.

"¿A dónde va ese dinero?"

Además, Trump arremetió contra el régimen de Kiev por la falta de contabilidad de los fondos asignados. De acuerdo con cálculos de Trump, EE.UU. ha proporcionado a Kiev más de 300.000 millones de dólares. "Pero, ¿dónde está todo ese dinero que se dio? ¿A dónde va?", cuestionó el mandatario en una rueda de prensa.

"Nunca he visto una contabilidad al respecto. Damos cientos de miles de millones de dólares y no he visto ninguna contabilidad", reiteró Trump en referencia a los gastos de Kiev a partir de los fondos proporcionados.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca evocó que "Zelenski dijo la semana pasada que no sabe dónde está la mitad del dinero" otorgado a Kiev por Washington.

El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024, quedando a partir de ese momento en entredicho la legitimidad de su Gobierno. Las elecciones presidenciales estaban previstas para el mes de marzo, tal como exige la Constitución, pero el líder del régimen de Kiev las suspendió, anteponiendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada por el conflicto militar con Rusia.

La semana pasada, Zelenski declaró que la población de Ucrania no quiere elecciones ahora, porque "tiene miedo". "La cuestión es sobrevivir. La cuestión es salvar Ucrania, nuestra independencia, nuestra gente, nuestros hogares", afirmó. "Y si a alguien no le gusta, puede elegir otra ciudadanía si quiere. Tienen un estado real", subrayó.

(Vía RT)