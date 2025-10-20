Ucrania: "Son tacaños o no tienen nada que dar": ¿por qué "se derrumba" la ayuda a Kiev?

Después de que Estados Unidos dejara de anunciar nuevos paquetes de ayuda a principios de 2025, los países de la UE intervinieron y ampliaron significativamente su apoyo militar, explica el instituto. "Sin embargo, este impulso se desvaneció en verano: las asignaciones militares de los países europeos se redujeron un 57 % en comparación con el período enero-junio de 2025, incluso considerando sus contribuciones a la iniciativa PURL de la OTAN", constata.

"Si contamos la ayuda total (incluida la de los donantes europeos y otros), la disminución mensual de la ayuda fue del 43 %", calcula la entidad.

Por su parte, Christoph Trebesch, director de investigación del Kiel Institute, valoró que, "dado que el apoyo militar a Ucrania depende cada vez más de la adquisición de nuevas armas —cuya implementación suele tardar meses o incluso años—, la iniciativa PURL de la OTAN es un vehículo importante para proporcionar a Ucrania armas listas para usar procedentes de los arsenales estadounidenses". "Al mismo tiempo, la disminución de la ayuda militar en julio y agosto es sorprendente. […] Lo crucial ahora es cómo evolucionen las cifras en otoño", destacó.

"La ayuda a Ucrania se derrumba"

Mientras, la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, admitió carencias en los suministros militares que se prevén entregar a Kiev. "En cuanto a la iniciativa de municiones, de dos millones de cartuchos, todavía nos faltan unos 300.000", declaró el lunes en rueda de prensa.

"Hemos estado contactando extensamente a los Estados miembros que pueden hacer más, continuó Kallas. "O bien necesitamos que los Estados miembros reasignen fondos o bien una contribución en medios", defendió.

Al respecto, el diario Neue Zürcher Zeitung achaca la caída a la escasez de fondos o a la falta de deseo por parte de los países europeos de proporcionar asistencia.

"A pesar de las grandes promesas de Europa, la ayuda a Ucrania se derrumba. […] Solo unos pocos países siguen proporcionando ayuda. El resto son tacaños o no tienen nada que dar", escribe el medio. En este contexto, explica que los países de la Unión Europea siguen sin poder suministrar muchas de las armas clave, ya sea por falta de tecnología o por limitaciones de capacidad para su producción a gran escala, finaliza RT.