UE-Mercosur: Las exportaciones uruguayas a Europa crecerían un 14% con el acuerdo

Acuerdo de garantías

Csukasi advirtió que la implementación será un proceso largo: se necesitarán entre 10 y 15 años para alcanzar el arancel cero. También criticó la burocracia (como demoras de 40 días en visados) y los controles duplicados en fronteras.

Si bien el BID proyecta un incremento del 14% en las exportaciones uruguayas hacia Europa, la viceministra Csukasi advirtió que la burocracia y los controles duplicados siguen siendo obstáculos a resolver.

Sobre España, la viceministra valoró el "excelente" estado de las relaciones y agradeció que mantenga sus fondos de cooperación, a pesar de que Uruguay es considerado país de renta alta.

Finalmente, destacó que hay una "sorpresa positiva" por la inminente materialización del pacto y subrayó que, en un contexto de incertidumbre global, ambos bloques apuestan por este acuerdo como un "acuerdo de garantías".