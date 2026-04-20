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Mundo Mercosur | BID |

Estudio del BID

UE-Mercosur: Las exportaciones uruguayas a Europa crecerían un 14% con el acuerdo

La viceministra Valeria Csukasi destacó una "sorpresa positiva" por la materialización del acuerdo UE-Mercosur en un evento empresarial.

La viceministra Valeria Csukasi destacó una sorpresa positiva por la materialización del acuerdo UE-Mercosur en un evento empresarial.&nbsp;

La viceministra Valeria Csukasi destacó una "sorpresa positiva" por la materialización del acuerdo UE-Mercosur en un evento empresarial. 
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El acuerdo UE - Mercosur, que comenzará a aplicarse el 1 de mayo, supondrá un impulso del 14% en las exportaciones uruguayas hacia Europa, según un estudio del BID. La viceministra de Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, pidió no centrarse solo en productos concretos como carne o lácteos, sino en la logística y el transporte para aprovechar el acuerdo.

Destacó que Uruguay busca consolidarse como centro logístico en la región.

Acuerdo de garantías

Csukasi advirtió que la implementación será un proceso largo: se necesitarán entre 10 y 15 años para alcanzar el arancel cero. También criticó la burocracia (como demoras de 40 días en visados) y los controles duplicados en fronteras.

Si bien el BID proyecta un incremento del 14% en las exportaciones uruguayas hacia Europa, la viceministra Csukasi advirtió que la burocracia y los controles duplicados siguen siendo obstáculos a resolver.

Sobre España, la viceministra valoró el "excelente" estado de las relaciones y agradeció que mantenga sus fondos de cooperación, a pesar de que Uruguay es considerado país de renta alta.

Finalmente, destacó que hay una "sorpresa positiva" por la inminente materialización del pacto y subrayó que, en un contexto de incertidumbre global, ambos bloques apuestan por este acuerdo como un "acuerdo de garantías".

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