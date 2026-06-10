"La misión de los medios en la era de la inteligencia"

Asimismo, destacó que la gobernanza de la IA requiere una cooperación internacional más estrecha para reducir las brechas tecnológicas y garantizar que los beneficios de su desarrollo lleguen a todas las poblaciones.

El Grupo de Medios de China mantiene una postura fundamental: la tecnología debe estar al servicio de las personas y ser utilizadas por ellas, nunca al revés. Los algoritmos deben transmitir valores positivos y fomentar la buena fe, no exacerbar las divisiones ni amplificar los prejuicios.

Además, el foro pone el foco en las voces del Sur Global, con debates sobre una comunicación más justa, más inclusiva y más cercana a las realidades de distintas regiones del mundo.

Desde Chongqing, seguiremos de cerca las principales propuestas y resultados de este foro, que busca enviar un mensaje claro: en esta nueva era, los medios deben adaptarse al cambio y también ayudar a construir confianza, diálogo y futuro.

Desde Chongqing, Geng Yujing, CGTN en español, para Caras y Caretas.