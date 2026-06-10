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"La misión de los medios en la era de la inteligencia"

El Grupo de Medios de China mantiene una postura fundamental: la tecnología debe estar al servicio de las personas y ser utilizadas por ellas, nunca al revés.

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Un saludo para todos. Me encuentro en Chongqing, una de las ciudades más dinámicas de China y sede del quinto Foro Global de Innovación de Medios de Comunicación, organizado por el Grupo de Medios de China y el Gobierno Municipal de Chongqing.

Bajo el lema "Preservar y reinventar: la misión de los medios en la era de la inteligencia", el evento reúne a cerca de tresciento representantes de distintos países y regiones para debatir un desafío común: cómo informar, innovar y asumir nuevas responsabilidades en una época marcada por el rápido avance de la inteligencia artificial.

En la inauguración del foro, Shen Haixiong, presidente del Grupo de Medios de China, advirtió que la proliferación de información falsa, las burbujas informativas creadas por algoritmos y la manipulación deliberada de la opinión pública están transformando el debate público con una intensidad sin precedentes. En ese contexto, afirmó que el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación adquieren una relevancia cada vez mayor.

Asimismo, destacó que la gobernanza de la IA requiere una cooperación internacional más estrecha para reducir las brechas tecnológicas y garantizar que los beneficios de su desarrollo lleguen a todas las poblaciones.

El Grupo de Medios de China mantiene una postura fundamental: la tecnología debe estar al servicio de las personas y ser utilizadas por ellas, nunca al revés. Los algoritmos deben transmitir valores positivos y fomentar la buena fe, no exacerbar las divisiones ni amplificar los prejuicios.

Además, el foro pone el foco en las voces del Sur Global, con debates sobre una comunicación más justa, más inclusiva y más cercana a las realidades de distintas regiones del mundo.

Desde Chongqing, seguiremos de cerca las principales propuestas y resultados de este foro, que busca enviar un mensaje claro: en esta nueva era, los medios deben adaptarse al cambio y también ayudar a construir confianza, diálogo y futuro.

Desde Chongqing, Geng Yujing, CGTN en español, para Caras y Caretas.

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