Mundo Donald Trump | Venezuela | Comando Sur

¿narcos?

Trump confirma segundo ataque a una lancha procedente de Venezuela

Según afirmó Donald Trump se trató de una "narco lancha" tripulado por tres supuestos "narcoterrioristas".

Trump confirmó nuevo ataque.

Trump confirmó nuevo ataque.

 Foto: Sputnik
EEUU llevó a cabo un segundo ataque contra presuntos cárteles del narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM), cerca de Venezuela, matando a tres supuestos "narcoterroristas", informó este lunes el presidente Donald Trump.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (...) El ataque resultó en la muerte de tres terroristas. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en este ataque", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump calificó la droga de "un arma mortal que envenena a los estadounidenses", y agregó que los cárteles del narcotráfico representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EEUU.

Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses... ¡los estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO", recalcó el mandatario.

Ataque cerca de Venezuela

A principio de este mes, el secretario de Estado de EEUU (canciller), Marco Rubio, anunció que fuerzas militares de su país ejecutaron un ataque en el sur del Mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela.

Por su parte, Trump aseguró que 11 "terroristas" fueron abatidos por integrantes del ejército estadounidense durante un operativo en el Caribe sur contra el "buque narco".

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmó entonces que el video que muestra dicho ataque fue realizado con inteligencia artificial, lo cual negó el secretario de Guerra (anteriormente de Defensa) de EEUU, Pete Hegseth.

Despliegue militar de EEUU

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después que Washington acusara al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico, pero que no se rendirá.

(Sputnik)

