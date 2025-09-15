Trump confirma segundo ataque a una lancha procedente de Venezuela

"¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses... ¡los estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO", recalcó el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1967682961035379110&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Estados Unidos atacó otra embarcación cerca de las costas de Venezuela, matando a 3 presuntos narcotraficantes. pic.twitter.com/R1gMeOpORo — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 15, 2025

Ataque cerca de Venezuela

A principio de este mes, el secretario de Estado de EEUU (canciller), Marco Rubio, anunció que fuerzas militares de su país ejecutaron un ataque en el sur del Mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela.

Por su parte, Trump aseguró que 11 "terroristas" fueron abatidos por integrantes del ejército estadounidense durante un operativo en el Caribe sur contra el "buque narco".

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmó entonces que el video que muestra dicho ataque fue realizado con inteligencia artificial, lo cual negó el secretario de Guerra (anteriormente de Defensa) de EEUU, Pete Hegseth.

Despliegue militar de EEUU

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después que Washington acusara al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico, pero que no se rendirá.

(Sputnik)