El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos en el hospital DF Star de la capital brasileña, el domingo 14 de septiembre. Según el parte oficial, se detectaron dos lesiones con presencia de carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer cutáneo considerado de agresividad intermedia.
Deberá someterse a controles periódicos
Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel
El diagnóstico se conoció después de que Bolsonaro fuera trasladado de urgencia desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto.