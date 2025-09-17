Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo diagnóstico |

Deberá someterse a controles periódicos

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El diagnóstico se conoció después de que Bolsonaro fuera trasladado de urgencia desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto.

 Foto: Xinhua
El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos en el hospital DF Star de la capital brasileña, el domingo 14 de septiembre. Según el parte oficial, se detectaron dos lesiones con presencia de carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer cutáneo considerado de agresividad intermedia.

El oncólogo Cláudio Birolini explicó que esta variante “no es ni la más benigna ni la más agresiva, pero puede tener consecuencias serias si no se controla adecuadamente”. El ex mandatario de 70 años deberá someterse a controles periódicos y seguimiento clínico para evaluar la evolución de la enfermedad.

El diagnóstico se conoció después de que Bolsonaro fuera trasladado de urgencia desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, debido a episodios de vómitos, mareos, presión arterial baja y anemia persistente. Tras pasar la noche hospitalizado, los médicos informaron de una “mejoría parcial” con hidratación y tratamiento farmacológico, aunque señalaron que persisten la anemia y alteraciones en la función renal. Una resonancia magnética descartó complicaciones neurológicas.

La semana previa a su internación, Bolsonaro ya se había sometido a la extracción de ocho lesiones cutáneas, procedimiento autorizado por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que instruye varias de las causas en su contra.

Escenario judicial

El deterioro de su salud coincide con un complejo escenario judicial. El jueves pasado, la Primera Sala del STF lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. La sentencia lo responsabiliza de liderar una trama para desmantelar el Poder Judicial, impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva y mantenerse en el poder por la fuerza. Otros siete ex ministros y ex mandos militares también recibieron condenas que van de 16 a 27 años de cárcel.

Mientras tanto, sus aliados políticos han puesto el foco en la situación médica de Bolsonaro, argumentando que constituye un motivo suficiente para que continúe cumpliendo la pena bajo régimen domiciliario, en lugar de ser trasladado al Complejo Penitenciario de la Papuda o a dependencias de la Policía Federal.

