Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

La semana previa a su internación, Bolsonaro ya se había sometido a la extracción de ocho lesiones cutáneas, procedimiento autorizado por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que instruye varias de las causas en su contra.

Escenario judicial

El deterioro de su salud coincide con un complejo escenario judicial. El jueves pasado, la Primera Sala del STF lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. La sentencia lo responsabiliza de liderar una trama para desmantelar el Poder Judicial, impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva y mantenerse en el poder por la fuerza. Otros siete ex ministros y ex mandos militares también recibieron condenas que van de 16 a 27 años de cárcel.

Mientras tanto, sus aliados políticos han puesto el foco en la situación médica de Bolsonaro, argumentando que constituye un motivo suficiente para que continúe cumpliendo la pena bajo régimen domiciliario, en lugar de ser trasladado al Complejo Penitenciario de la Papuda o a dependencias de la Policía Federal.