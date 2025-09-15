Rusia se solidariza con Venezuela tras asalto de EEUU a buque pesquero

El embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdásarov, manifestó el domingo que la "profunda preocupación" de su nación, al recibir la noticia "sobre la grave provocación sufrida por el buque pesquero venezolano ‘Carmen Rosa’, objeto de acciones ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela".
Su mensaje se dio, luego de que el día anterior, el canciller venezolano, Yván Gil, diera a conocer que el viernes 12 de setiembre, el barco venezolano, "fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados".
El sábado, Venezuela denunció en un comunicado leído por Gil, que el navío de guerra imperial "desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún, en una operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares".
Embajador de Rusia: incidente "representa una violación de la soberanía venezolana"
En la publicación difundida en el canal Telegram de la embajada rusa, el diplomático indicó que "este incidente no solo representa una violación de la soberanía venezolana, sino que también pone de manifiesto la creciente tensión en una región que debería ser un modelo de paz y cooperación".
En tal contexto, el embajador ruso manifestó que su país mantiene, de manera constante, "que el Caribe debe ser un espacio de paz, cooperación y buena vecindad. Las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación solo generan tensión y ponen en riesgo la seguridad de toda la región".
"Estamos convencidos de que el único camino hacia una estabilidad duradera es el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a la igualdad de todos los Estados, sin distinción de tamaño ni de sistema político", apuntó.
En ese sentido, Mélik-Bagdásarov expresó la plena solidaridad de Rusia, "con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos su derecho soberano a administrar sus recursos naturales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en aguas propias, sin injerencias externas".