Rusia se solidariza con Venezuela tras asalto de EEUU a buque pesquero

GtBaiUuWYAAFoEA

Embajador de Rusia: incidente "representa una violación de la soberanía venezolana"

En la publicación difundida en el canal Telegram de la embajada rusa, el diplomático indicó que "este incidente no solo representa una violación de la soberanía venezolana, sino que también pone de manifiesto la creciente tensión en una región que debería ser un modelo de paz y cooperación".

En tal contexto, el embajador ruso manifestó que su país mantiene, de manera constante, "que el Caribe debe ser un espacio de paz, cooperación y buena vecindad. Las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación solo generan tensión y ponen en riesgo la seguridad de toda la región".

"Estamos convencidos de que el único camino hacia una estabilidad duradera es el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a la igualdad de todos los Estados, sin distinción de tamaño ni de sistema político", apuntó.

En ese sentido, Mélik-Bagdásarov expresó la plena solidaridad de Rusia, "con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos su derecho soberano a administrar sus recursos naturales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en aguas propias, sin injerencias externas".