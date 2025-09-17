"El CASMU fue vapuleado, pero logró mantenerse de pie y seguirá de pie"

En el vapuleo aparecieron diferentes actores políticos. No hubo una bandera sola. ¿Estos pusieron a la institución en esta situación?

Y bueno, el negocio no es de uno. Siempre son varios, ¿no? Sí, nos golpearon desde diferentes lugares. Desde el sindicato médico del Uruguay, desde adentro de la institución. Desde diferentes lugares sufrimos apremios. Y ni hablar de la Torre Ejecutiva en el gobierno anterior. Todo lo que se intentó hacer contra la institución y contra este presidente fue muy duro.

¿Cómo se entiende, por declaraciones de integrantes de AFCASMU, que el funcionario vaya contra sí mismo cuando la institución está al día con sus obligaciones a pesar de las deudas de ASSE?

Es un tema netamente político. AFCASMU hoy representa, pero desde el punto de vista numérico no representa a la mayoría del funcionariado. Cuando hay una convocatoria de paro no para nadie, todo el mundo va a trabajar porque la gente está conforme, está cobrando su trabajo, está cómodo en su lugar de trabajo. Entonces, no hay ninguna dificultad. Y después hay otros intereses en juego que aportan a un determinado grupo de médicos. Y eso es lo que normalmente incide para tener mala prensa. Esperamos que en estos próximos tres años eso cambie definitivamente.

¿Cómo se entiende de que personas que ya estuvieron aquí quieran volver y que de repente algunos fueron hasta responsables de la situación económica que ustedes heredaron?

Es muy difícil de entender como gente que trabajó en la intervención de otra institución y que hoy le dieron un cargo dirigiendo un sanatorio, vengan a votar en la elección del CASMU. ¿Cómo uno puede entender que esa persona no tenga ni visión ética? Bueno, no la tienen.

¿Qué hablaron con la ministra Lustemberg cuando los citaron a una reunión?

Fueron temas netamente electorales tratando de no colocar al CASMU en la palestra pública, cosa importante. Simplemente la reunión se vinculó a eso y a cómo se iba a seguir trabajando luego en la elección con el gobierno actual.

¿Dejaron pasar todas las acusaciones infundadas que hizo la exministra Karina Rando?

Miramos para adelante. Sufrimos esa situación de la Torre Ejecutiva y del Ministerio de Salud Pública. Era un daño económico, se perdieron 3.000 socios. Ellos esperaban que se perdieran más. Recuerdo que, inclusive, trataron de impedir que el Banco República nos diera los créditos que nos corresponden. Y bueno, nosotros seguimos para adelante y logramos sobrevivir a todo ese ataque que se nos generó, buscando otros resultados que yo no puedo decir qué, pero que sí eran, lógicamente, que la institución nos llevara por delante y le pasara algo similar a lo de Casa de Galicia. No ocurrió, ni va a ocurrir.

Usted mencionó en una entrevista una deuda de ASSE de 658 millones de pesos. ¿Cuánto significa en el presupuesto de la institución?

Son dos meses del pago del salario de los médicos. Eso nos genera un problema financiero de tener que salir a buscar plata al mercado, a un costo muy alto. Nosotros estamos financiando al Estado. No podemos entender hasta cuándo el Estado, que dice que nos quiere ayudar, a su vez no nos paga y a su vez nos pone interventores que nos cobran un millón de pesos por mes. Entonces, si me quieren ayudar así, por favor, no me ayuden más.

Hasta el momento, teniendo en cuenta lo que se contrata, ¿han recibido algún pago?

Ahora están pagando algo, pero tenemos que decirlo: pagaba mejor el gobierno anterior. Ahora esperemos que, pasados estos meses, el Ministerio de Economía empiece a reforzar el presupuesto de ASSE a través de lo que se votó en la Rendición de Cuentas del Parlamento y de esa manera se ponga al día. No solo para nosotros, también con otros proveedores de ASSE. Estamos hablando de Sistema Nacional Integrado de Salud. No es que nos compran porque nos compran, nos compran por un sistema integrado. En un sistema integrado se intercambian servicios. Entonces, en ese caso, nosotros le damos servicios a ASSE que nos sirven y estamos muy agradecidos de ser socios y de poder ayudar a la gente más carenciada que venga a este sanatorio. Es una ventaja enorme para esa gente que pueda atenderse en el CASMU. Pero, lógicamente, necesitamos, a su vez, que nos lleguen los dineros para poder hacer frente a todos los gastos, porque nosotros pagamos al contado.

¿Van pagando y siguen contratando? O sea, ¿la deuda más o menos se mantiene estable?

Exacto. Ha ido subiendo, porque pagaban menos de lo que gastan. Esperamos que ahora empiecen por lo menos a empatar, y así vamos respirando. Vamos a esperar ahora que pase esto para ver cómo continuamos esa vinculación con las autoridades, que esperamos que sea positiva.