Caracas

Venezuela crea una comisión especial para la liberación de Maduro y su esposa

El organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional de la nación suramericana, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó una comisión de alto nivel para la liberación del líder de la nación secuestrado por EE.UU., Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, según anunció el domingo el ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.

El organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional de la nación sudamericana, Jorge Rodríguez, e integrada por el canciller Yván Gil, la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri, y el propio Freddy Ñañez.

Secuestro de Maduro

El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la Presidencia.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

