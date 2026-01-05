La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó una comisión de alto nivel para la liberación del líder de la nación secuestrado por EE.UU., Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, según anunció el domingo el ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Venezuela crea una comisión especial para la liberación de Maduro y su esposa
El organismo estará presidido por el presidente de la Asamblea Nacional de la nación suramericana, Jorge Rodríguez.