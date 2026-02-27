Venezuela insta a EEUU a cesar el bloqueo tras declaraciones de Donald Trump

"Como amigos que somos de EE. UU., esperamos que ya cesen el bloqueo y las sanciones. Nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones y nuestros trabajadores a salarios dignos. Es el sentir de todo el pueblo venezolano", afirmó Rodríguez.

Origen de las tensiones: desinformación y sectores extremistas

Rodríguez también reflexionó sobre los eventos de principios de año, recordando que el pasado 3 de enero el país fue víctima de una agresión militar que atribuyó a una campaña sostenida de desinformación. Según la dignataria, dicho escenario fue alimentado por:

Transnacionales de la comunicación: Responsables de propagar "mentiras" sobre la realidad venezolana.

Sectores extremistas locales: Señalados por solicitar activamente agresiones y bloqueos ante potencias extranjeras.

Hacia una nueva agenda de cooperación

La presidenta recalcó que Venezuela nunca ha representado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni de ninguna otra nación, defendiendo una visión geopolítica de paz.

"Presidente Trump: como amigos y socios que somos, y ante la apertura de una nueva agenda de cooperación, pedimos el fin del bloqueo. Venezuela siempre ha tenido una política de amistad", concluyó, enfatizando que la soberanía económica es fundamental para el desarrollo de la patria.