Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Venezuela | EEUU | Donald Trump

Venezuela insta a EEUU a cesar el bloqueo tras declaraciones de Donald Trump

Delcy Rodríguez instó a Trump a cesar el bloqueo, señalando que las sanciones contra Venezuela afectan el futuro de la juventud.

Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado directo este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, solicitando el levantamiento inmediato de las sanciones y el bloqueo económico que pesan sobre la nación suramericana.

El pronunciamiento surge tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien calificó a Venezuela como un "amigo y socio" de Washington. Rodríguez aprovechó este giro en la retórica bilateral para exhortar a una normalización de las relaciones basada en el respeto y la cooperación.

Un llamado por la juventud y la economía

Durante un encuentro con jóvenes, la mandataria subrayó que el cese de las medidas coercitivas es un clamor nacional que afecta directamente el futuro de las nuevas generaciones y la estabilidad laboral del país.

"Como amigos que somos de EE. UU., esperamos que ya cesen el bloqueo y las sanciones. Nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones y nuestros trabajadores a salarios dignos. Es el sentir de todo el pueblo venezolano", afirmó Rodríguez.

Origen de las tensiones: desinformación y sectores extremistas

Rodríguez también reflexionó sobre los eventos de principios de año, recordando que el pasado 3 de enero el país fue víctima de una agresión militar que atribuyó a una campaña sostenida de desinformación. Según la dignataria, dicho escenario fue alimentado por:

  • Transnacionales de la comunicación: Responsables de propagar "mentiras" sobre la realidad venezolana.

  • Sectores extremistas locales: Señalados por solicitar activamente agresiones y bloqueos ante potencias extranjeras.

Hacia una nueva agenda de cooperación

La presidenta recalcó que Venezuela nunca ha representado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni de ninguna otra nación, defendiendo una visión geopolítica de paz.

"Presidente Trump: como amigos y socios que somos, y ante la apertura de una nueva agenda de cooperación, pedimos el fin del bloqueo. Venezuela siempre ha tenido una política de amistad", concluyó, enfatizando que la soberanía económica es fundamental para el desarrollo de la patria.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar