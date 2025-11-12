Trump envía "tanques voladores" al Caribe, en una nueva escalada militar

Expertos en defensa interpretan la presencia de estas aeronaves como parte del cerco estratégico que Estados Unidos está llevando a cabo contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El poder del "tanque volador"

Desarrollado a partir del C-130 Hércules, el Ghostrider se considera la quinta generación de "tanques voladores" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Creado en 2012 y presentado oficialmente en 2019, este modelo tiene un costo aproximado de US$165 millones (equivalente a R$870 millones).

La aeronave combina sensores ópticos e infrarrojos con un potente arsenal de misiles, bombas guiadas y dos cañones: uno de 30 mm y otro de 105 mm, comparable a un obús terrestre. Esta combinación permite al Ghostrider ejecutar devastadores ataques a baja altitud contra objetivos terrestres o marítimos.

Durante las guerras de Afganistán e Irak, las versiones anteriores del AC-130 se hicieron tristemente célebres por su precisión y capacidad destructiva, siendo responsables de la eliminación de extensos campamentos de combatientes talibanes.

Intensificación militar estadounidense

Esta semana, el portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande del mundo, llegó al Caribe en una movilización ordenada por el presidente Donald Trump. Esta acción forma parte de una estrategia antidrogas que, según el Pentágono, busca "fortalecer la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad del país".

El buque forma parte de una flota compuesta por ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, y se enmarca dentro de una serie de operaciones navales, aéreas y terrestres que el Pentágono ha intensificado en el Caribe y Puerto Rico, donde reactivó una base militar que había permanecido cerrada durante más de dos décadas.

Desde el inicio de las operaciones, Estados Unidos ha atacado al menos una docena de buques, causando la muerte de más de 70 personas. Washington alega que los buques atacados transportaban drogas, aunque no ha presentado pruebas de dicha acusación.

Tensión con Venezuela

La escalada militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico ha aumentado la tensión en la región, especialmente con Venezuela. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cartel internacional de la droga, acusación que el presidente niega categóricamente.

Se especula que la Casa Blanca autorizó operaciones de inteligencia en territorio venezolano para debilitar el poder de Maduro. En respuesta, Maduro ordenó una movilización masiva de tropas y advirtió sobre el riesgo de una escalada militar sin precedentes en América Latina.