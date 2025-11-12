Hacete socio para acceder a este contenido

Tras persecución y tiroteo en un arroyo

Tres hombres fueron condenados por el millonario robo de una remesa en Colón

Los tres hombres que ejecutaron un robo millonario a una remesa en el barrio Colón, fueron condenadas este miércoles a cinco años y 10 meses de prisión.

Tres condenados por el robo de una remesa en Colón.

Por Redacción Caras y Caretas

Tres hombres fueron condenados este miércoles a cinco años y 10 meses de prisión por el robo millonario a una remesa ocurrido el pasado 21 de octubre en el barrio Colón. Dos con participación directa en el robo a la remesa y otro que participó también en una rapiña ocurrida días atrás en la ciudad de Minas (Lavalleja).

En la rapiña de Colón, los delincuentes utilizaron armas largas y se robaron una remesa de $ 1.300.000.

Fue una condena ejemplarizante para este tipo de rapiña, dijo el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito. "Se le tipificaron varios delitos como de rapiña, tráfico interno de armas y municiones, resistencia al arresto y receptación", agregó el jerarca policial en rueda de prensa.

Por este hecho fueron detenidas e imputadas previamente otras cuatro personas, en el marco de allanamientos en Casabó. En uno de los allanamientos, que presenció Subrayado, los policías encontraron un artefacto que simulaba un explosivo y que fue detonado por la Brigada del Ejército. Otras tres personas -de los cuales ahora dos están imputadas- estaban requeridas cayeron en la noche del lunes.

Rapiñeros se escondieron en un arroyo

Investigadores de la Zona Operacional 4 identificaron que los requeridos se trasladaban en un auto Citroen C3 que se fue rumbo a Lavalleja. Junto a investigadores de ese departamento, lograron encontrarlo, pero hubo una persecución y un tiroteo.

Los tres dispararon contra la Policía y luego se tiraron en el arroyo El Plata, donde estuvieron una hora escondidos con chalecos antibalas y un handy con la frecuencia de la radio policial señalo Lotito.

Dos de ellos se entregaron, pero el tercero estuvo casi una hora en el agua, por lo que rescatado prácticamente por los efectivos y detenido. El individuo se encuentra detenido y declara en la sede de la Fiscalía de Minas.

