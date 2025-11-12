Tres hombres fueron condenados este miércoles a cinco años y 10 meses de prisión por el robo millonario a una remesa ocurrido el pasado 21 de octubre en el barrio Colón. Dos con participación directa en el robo a la remesa y otro que participó también en una rapiña ocurrida días atrás en la ciudad de Minas (Lavalleja).
Tras persecución y tiroteo en un arroyo
Tres hombres fueron condenados por el millonario robo de una remesa en Colón
