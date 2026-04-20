Videos: Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacude el norte de Japón y genera alerta de tsunami

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Oleaje y evacuaciones

Como consecuencia del movimiento telúrico, se observaron olas de tsunami en las costas del Pacífico de las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. En el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, se registró una ola de 80 centímetros, mientras que en el puerto de Miyako, también en Iwate, la medición fue de 40 centímetros.

Las autoridades emitieron inicialmente una advertencia de tsunami que anticipaba olas de hasta tres metros de altura, instando a los residentes de las zonas costeras y ribereñas a evacuar inmediatamente hacia terrenos elevados . "Aquellos que se encuentren en áreas costeras o cercanas a ríos, evacuen ahora mismo a zonas altas y seguras", señaló un comunicado oficial del gobierno.

Aproximadamente dos horas después del sismo, la JMA decidió rebajar la alerta de tsunami a un aviso de menor intensidad, aunque manteniendo la precaución ante posibles olas de hasta un metro en la extensa costa nororiental del Pacífico.

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Alerta por posible megaquake

Uno de los aspectos más preocupantes de este evento es que la JMA emitió un aviso especial sobre el aumento del riesgo de un nuevo terremoto de magnitud 8,0 o superior, similar al que precedió al devastador sismo de 2011. La agencia advirtió que "la probabilidad de que ocurra un nuevo y gran terremoto es relativamente más alta que durante los períodos normales".

Las autoridades han instado a la población a revisar sus medidas de preparación ante terremotos en las próximas horas y días, ya que existe la posibilidad de que se produzcan réplicas de magnitud considerable durante la próxima semana, especialmente en los próximos dos o tres días.

Impacto y transporte

El fuerte movimiento telúrico se sintió con intensidad en la capital Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro, donde se observó el sacudimiento de grandes edificios. Como medida preventiva, se suspendió el servicio de trenes bala (Shinkansen) en la línea Tohoku entre las estaciones de Tokio y Shin-Aomori. También se cerraron varias autopistas como precaución.

Sin daños graves reportados

Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado víctimas fatales ni daños materiales de consideración, según confirmó el Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara. Las autoridades continúan evaluando la situación y verificando el estado de las infraestructuras en las zonas afectadas.

En cuanto a las instalaciones nucleares, los operadores informaron que no se han detectado anomalías en las plantas de las provincias de Aomori y Miyagi tras el sismo.

Contexto sísmico

Japón es uno de los países más sísmicamente activos del mundo, ubicado en el denominado "Anillo de Fuego del Pacífico", donde confluyen cuatro grandes placas tectónicas . Este nuevo evento ha reavivado los temores en una región que aún recuerda el devastador terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que causó más de 22.000 muertos y provocó el desastre nuclear de Fukushima.

La primera ministra Sanae Takaichi activó un equipo de gestión de crisis y exhortó a la población de las áreas afectadas a "buscar terrenos más elevados" ante la posibilidad de nuevos tsunamis.