Xi Jinping presenta 4 propuestas clave en Beijing para acelerar el desarrollo integral de las mujeres

Presidente de China

Al dirigirse a la ceremonia inaugural de la Conferencia, el presidente chino, Xi Jinping, presentó cuatro propuestas para acelerar el proceso de desarrollo integral de las mujeres.

El mandatario chino llamó a hacer esfuerzos conjuntos para crear un entorno favorable al crecimiento y desarrollo de las mujeres, y generar poderosos impulsores para el avance de alta calidad de las mujeres.

También propuso establecer conjuntamente un modelo de gobernanza para proteger los derechos e intereses de las mujeres, y escribir un nuevo capítulo en la promoción de la cooperación global de las mujeres.

-Caras y Caretas

Desde Beijing, Yang Mengxin, CGTN ESPAÑOL, para Caras y Caretas