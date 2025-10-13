La Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer se inauguró este lunes en Beijing bajo el tema “Un Futuro Compartido: Un Nuevo y Acelerado Proceso para el Desarrollo Integral de las mujeres”. Xi Jinping realizó propuestas concretas.
Conferencia mundial
Xi Jinping presenta 4 propuestas clave en Beijing para acelerar el desarrollo integral de las mujeres
El evento, organizado por China y ONU Mujeres, reúne a jefes de Estado y líderes globales para conmemorar la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y movilizar un nuevo proceso acelerado para la implementación de sus compromisos.