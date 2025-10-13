Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo mujeres | Xi Jinping | conferencia

Conferencia mundial

Xi Jinping presenta 4 propuestas clave en Beijing para acelerar el desarrollo integral de las mujeres

El evento, organizado por China y ONU Mujeres, reúne a jefes de Estado y líderes globales para conmemorar la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y movilizar un nuevo proceso acelerado para la implementación de sus compromisos.

Xi Jinping

Xi Jinping
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer se inauguró este lunes en Beijing bajo el tema “Un Futuro Compartido: Un Nuevo y Acelerado Proceso para el Desarrollo Integral de las mujeres”. Xi Jinping realizó propuestas concretas.

El evento, organizado de manera conjunta por China y ONU Mujeres, reúne a jefes de Estado, líderes gubernamentales, parlamentarios, viceprimeros ministros, funcionarios ministeriales, representantes de organizaciones internacionales y personalidades amigas de diversos continentes.

Este año se conmemora el 30º aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, donde se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El encuentro de este año busca reafirmar el espíritu de aquella histórica conferencia y acelerar la implementación de sus compromisos.

Presidente de China

Al dirigirse a la ceremonia inaugural de la Conferencia, el presidente chino, Xi Jinping, presentó cuatro propuestas para acelerar el proceso de desarrollo integral de las mujeres.

El mandatario chino llamó a hacer esfuerzos conjuntos para crear un entorno favorable al crecimiento y desarrollo de las mujeres, y generar poderosos impulsores para el avance de alta calidad de las mujeres.

También propuso establecer conjuntamente un modelo de gobernanza para proteger los derechos e intereses de las mujeres, y escribir un nuevo capítulo en la promoción de la cooperación global de las mujeres.

-Caras y Caretas

Desde Beijing, Yang Mengxin, CGTN ESPAÑOL, para Caras y Caretas

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar