Noruega y Austria regresaron tras 28 años al Mundial con goleadas

Austria 3-1 Jordania

Luego de 28 años, Austria volvió a la Copa del Mundo ante un rival que hacía su estreno absoluto en la competencia. Con un tanto de Schmid, el elenco europeo se fue al entretiempo en ventaja.

En el comienzo de la segunda mitad, Alowan iba a igualar para los jordanos pero la ventaja iba a durar unos minutos ya que Al-Arab en contra, volvió a poner en ventaja a la selección rojiblanca. Sobre el final del partido, tras un revisión en el VAR, Arnautovic de penal puso el tercero y definitivo a favor de Austria.