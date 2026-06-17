Noruega y Austria regresaron tras 28 años al Mundial con goleadas

Además de la categórica victoria de Argentina ante Argelia y de Francia ante Senegal, la jornada del miércoles nos dejó dos partidos muy interesantes. Noruega venció a Irak mientras que Austria hizo lo propio ante Jordania en un partido que se disputó ya entrada la madrugada de nuestro país.
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Noruega 4-1 Irak
Dos selecciones que desde hacía un largo período no jugaban un Mundial, se enfrentaron entre sí. Para los noruegos significó el regreso luego de 28 años de ausencia, mientras que los iraquíes regresaron al torneo tras 40 años sin participaciones.
Fue un encuentro atractivo en el que Halaand puso los dos primeros goles de Noruega antes del entretiempo, que se fue 2-1 debido al empate parcial de Hussein. Ya en la segunda mitad el poderío se acrecentó, Oestigaard amplió la diferencia a falta de diez minutos, mientras que sobre el final del partido, Hussein en contra, puso cifras definitivas al partido.
Austria 3-1 Jordania
Luego de 28 años, Austria volvió a la Copa del Mundo ante un rival que hacía su estreno absoluto en la competencia. Con un tanto de Schmid, el elenco europeo se fue al entretiempo en ventaja.
En el comienzo de la segunda mitad, Alowan iba a igualar para los jordanos pero la ventaja iba a durar unos minutos ya que Al-Arab en contra, volvió a poner en ventaja a la selección rojiblanca. Sobre el final del partido, tras un revisión en el VAR, Arnautovic de penal puso el tercero y definitivo a favor de Austria.