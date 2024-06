Orsi sobre el caso Abdala: "La sensación es que nunca se termina de aclarar todo"

"Que sepamos la verdad no debe preocupar a nadie", agregó el precandidato que participó de un acto de campaña del Frente Amplio en Paysandú.

"Que nada menos que al presidente de la central sindical se le intente adjudicar algo que en realidad no ocurrió y que se busque por los medios estatales encontrarle algo que en realidad nunca hubo indicio de que así ocurriera 'fuaa'... no es cualquier cosa, porque de ahí lo que se trasluce o lo que uno entiende es que no era un trabajo muy limpio", subrayó.

Para Pereira el presidente "sabía más de lo que dijo"

Tras la difusión del chat entre Astesiano y Lacalle Pou sobre Marcelo Abdala, el presidente del Frente Amplio, Ferenando Pereira, dijo que era evidente que el presidente de la República sabía más de lo que dijo.

“Durante mucho tiempo se habló del seguimiento del dirigente sindical Marcelo Abdala, de los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. Sobre este tema, dijo que era humo, y que iba a esperar al fallo judicial, el fallo se expresó y efectivamente encontró responsabilidades en un exmiembro del Ejército que funcionaba en una empresa”, afirmó Pereira.

El presidente del Frente Amplio expresó que en el caso de Abdala “se nota que tenían una intención más allá de lo normal, que es darle seguimiento para ‘matarlo’ eso implica ‘matarlo políticamente’ y para eso sospecharon que un almacén era una boca de venta de pasta base”.

“¿No será el momento que el presidente diga todo lo que sabe?”, se preguntó. “Claramente, se cruzaron todos los límites, y cuando se cruzan todos los límites tienen que asumir las responsabilidades, no atacar al Frente Amplio”, acotó.