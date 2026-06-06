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Orsi propone celebrar los 200 años de Uruguay en cada rincón del país

El presidente convocó a los intendentes a preparar los festejos del bicentenario de Uruguay y destacó el diálogo como base del trabajo conjunto.

Orsi en el Congreso de Intendentes.

Orsi en el Congreso de Intendentes.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a los intendentes de todo el país a comenzar a pensar y coordinar los festejos por el bicentenario de Uruguay, que se conmemorará en 2030, durante la inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes en Montevideo.

La ceremonia se realizó este jueves en el barrio Prado y marcó un hito para el organismo que reúne a los gobiernos departamentales, al concretar por primera vez una sede propia. En ese marco, Orsi destacó el significado institucional de la obra y consideró que su inauguración debería integrarse a las celebraciones del bicentenario de la República.

“Queremos que en todos los rincones del país se celebren los 200 años de estar juntos”, expresó el mandatario ante los jefes departamentales presentes. En su mensaje, recordó que la historia nacional ha transitado momentos de acuerdos y diferencias, pero resaltó los símbolos que unen a los uruguayos. “A veces un poco peleados, a veces un poco divididos, pero al final de cuentas nos emocionamos con el himno, con la celeste y con esta bandera maravillosa que nos abriga”, afirmó.

Orsi también evocó su paso por el Congreso de Intendentes cuando se desempeñó como secretario general de la Intendencia de Canelones a partir de 2005. Según señaló, aquella experiencia le permitió aprender de dirigentes de distintos partidos y fortalecer una visión basada en el diálogo y la cooperación entre departamentos.

Orsi valoró el clima

El presidente valoró además el clima de respeto que caracteriza al organismo. “Me siento orgulloso de estar en esta casa. Si algo aprendí, es que el respeto y la tolerancia acá es lo que abunda”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, definió la inauguración como un día de “emancipación linda y agradable” para la institución y agradeció a la Intendencia de Montevideo por haber albergado durante seis décadas las reuniones del organismo.

Olivera consideró que contar con una sede propia representa una muestra de madurez institucional y destacó que el trabajo entre los gobiernos departamentales se ha construido sobre la base del intercambio de ideas y los acuerdos. “Hemos hecho del diálogo una cultura y del consenso una práctica de trabajo”, afirmó.

Corte de Cinta

Tras los discursos, el presidente y los intendentes realizaron el tradicional corte de cinta, firmaron el libro de honor y participaron del descubrimiento de un muro en homenaje a los expresidentes del Congreso de Intendentes.

La actividad contó además con la presencia de integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos los ministros Carlos Negro, Edgardo Ortuño, Lucía Etcheverry y Tamara Paseyro, junto a otras autoridades nacionales y departamentales.

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