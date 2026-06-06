Orsi propone celebrar los 200 años de Uruguay en cada rincón del país

Orsi también evocó su paso por el Congreso de Intendentes cuando se desempeñó como secretario general de la Intendencia de Canelones a partir de 2005. Según señaló, aquella experiencia le permitió aprender de dirigentes de distintos partidos y fortalecer una visión basada en el diálogo y la cooperación entre departamentos.

Orsi valoró el clima

El presidente valoró además el clima de respeto que caracteriza al organismo. “Me siento orgulloso de estar en esta casa. Si algo aprendí, es que el respeto y la tolerancia acá es lo que abunda”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, definió la inauguración como un día de “emancipación linda y agradable” para la institución y agradeció a la Intendencia de Montevideo por haber albergado durante seis décadas las reuniones del organismo.

Olivera consideró que contar con una sede propia representa una muestra de madurez institucional y destacó que el trabajo entre los gobiernos departamentales se ha construido sobre la base del intercambio de ideas y los acuerdos. “Hemos hecho del diálogo una cultura y del consenso una práctica de trabajo”, afirmó.

Corte de Cinta

Tras los discursos, el presidente y los intendentes realizaron el tradicional corte de cinta, firmaron el libro de honor y participaron del descubrimiento de un muro en homenaje a los expresidentes del Congreso de Intendentes.

La actividad contó además con la presencia de integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos los ministros Carlos Negro, Edgardo Ortuño, Lucía Etcheverry y Tamara Paseyro, junto a otras autoridades nacionales y departamentales.