Oscar Curutchet: Sueños presidenciales

Edgardo Buggiano

Finalmente decidió ser candidato a presidente en las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué?

Lo hemos decidido en forma colectiva con varios clubes y varios dirigentes del fútbol uruguayo y vamos a presentar nuestra candidatura para ver qué sucede en los comicios del 21 de marzo en la elección para presidente de la AUF.

Uno supone, de acuerdo a la forma en que se han manejado las cosas en todo este tiempo, que ya han tanteado cómo viene el panorama y que debe tener una buena cantidad de votos para que valga la pena presentarse.

Sí, claro, dadas las responsabilidades institucionales que tenemos en organismos del Estado entendíamos que, para avalar una presentación que tuviera nuestro nombre, en la propuesta que hacen los clubes de Primera División, de Segunda División, de la Divisional C y otros grupos que adhieren como integrantes del Congreso de la AUF era muy difícil decirle que no a una cantidad de clubes que expresan un importante respaldo.

Si bien seguramente ninguna de las propuestas va a tener en la primera vuelta los dos tercios que establece el estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (51 votos de 78 en el Congreso electivo) para elegir va al presidente, cosa que era distinto en agosto pasado antes de que se cambiaran las reglas de juego, y había otra correlación de fuerzas, hoy ese cambio amparado en decisiones externas, que tienen que ver con la reforma estatutaria, democráticamente votada, implica llegar a una mayoría de dos tercios que es prácticamente imposible alcanzar en la realidad actual del fútbol uruguayo.

En la segunda vuelta se necesita una mayoría simple (39 de 78 votos) y ahí se verá cuál de las propuestas que se presenten será la que obtenga esa mayoría.

Usted hablaba de las responsabilidades a nivel gubernamental, concretamente en la Intendencia. ¿Eso está hablado, solucionado para el caso de que sea electo presidente en la AUF? De alguna manera en otra instancia fue candidato y a punto de ser electo, pero se bajó a último momento.

En realidad nunca tuve ninguna orden, ni ningún mandato para no ser presidente de la AUF; sí hubo opiniones, porque somos todos compañeros quienes conformamos el equipo de gobierno, y son ellos con su respaldo político los que llevaron a que quien habla tuviera una responsabilidad tan trascendente como la que tenemos en el gobierno departamental. Es un tema que está hablado, si somos electos pondremos nuestra responsabilidad absoluta en este tema, obviamente deberemos renunciar al cargo que también lleva muchas horas, mucho trabajo y que además tiene un gran compromiso de los compañeros que integran el equipo de gobierno.

¿Hay un apoyo gubernamental detrás de su candidatura?

Descarto eso absolutamente, no hay ninguna visión de política partidaria detrás de todo esto; el fútbol es una cosa y la política partidaria otra, el fútbol forma parte de la idiosincrasia popular más importante del país, es parte del acervo cultural del ser uruguayo y se vive con pasión el deporte, no sólo expresado en la selección uruguaya o los clubes del fútbol profesional, sino en todo el país, en los clubes del interior, en el fútbol amateur, en cada barrio donde se patea una pelota, desde niño uno lo ve, lo siente, lo juega, como alguien dijo alguna vez: en nuestro país se respira fútbol. Eso es muy importante a la hora de entender y comprender la trascendencia que tiene todo el fútbol uruguayo, la organización que hoy existe, y hacia dónde vamos. El desafío es clave como expresión cultural, como espectáculo público que es, pero que trasciende lo que pasa en una cancha.

Es un momento complicado del fútbol, económica y políticamente, por el cual se llegó a esta intervención. ¿Es un fierro caliente esto?

Siempre lo fue, cuando asumí en Danubio en el año 2013 me decían exactamente esas palabras. Que iba a agarrar un fierro caliente, que la institución estaba pasando un momento complicado desde el punto de vista económico y deportivo, donde muchos presagiaban que ese mismo año podía haber una posibilidad para que el equipo bajara a Segunda División. Era realmente un fierro caliente, Danubio tenía nueve puntos, en cuarenta y cinco del Torneo Apertura y era bravo. En este caso podemos decir que es una situación parecida, en lo que es el momento del fútbol local, donde año tras año los problemas estructurales desde el punto de vista económico y financiero, expresados también en la propuesta deportiva, tienen una raigambre de dificultades muy fuertes, pero que a su vez, a diferencia de otras épocas dentro del fútbol, se comienzan a recibir una cantidad de ingresos distintos que tienen que ver con los nuevos contratos, con nuevos acuerdos, que también tienen relación con lo que es el fútbol a nivel mundial, como un deporte, pero también como una propuesta de entretenimiento para la gente, lo que implica nuevos ingresos y muy importantes que se van dando en el fútbol. Nuestro objetivo justamente es lograr una distribución que permita la sustentabilidad del fútbol uruguayo y de las instituciones deportivas. Sin clubes no hay fútbol, sin funcionarios, sin jugadores no se puede expresar lo que es el fútbol en la cancha; pero si no hay clubes que trabajen todos los días denodadamente desde las divisiones juveniles, en la contratación de funcionarios, en la puesta en marcha de los trabajos y las condiciones para brindar lo mejor para todos los trabajadores del fútbol, y que después en una cancha de fútbol pueda rodar la pelota, no podría existir. Nuestra misión y fundamento principal en cuanto a llevar adelante este proceso electoral tiene que ver con saber todo lo que tenemos para hacer, reconocer que hay mucho para construir, el desafío es muy trascendente en ese marco y queremos generar un proyecto con visión a largo plazo, con una planificación estratégica, donde existan procedimientos, transparencia, lo que para nosotros ha faltado en los últimos años, que exista claridad, orden, que haya certidumbres, que el fútbol uruguayo todo siga creciendo, la selección y el fútbol local, porque en el fútbol uruguayo no se pueden ver las cosas en forma aislada. Se necesitan proyectos, que exista un diseño de metas y objetivos por indicadores, con procedimientos, con responsables directos de cada uno de esos proyectos, con profesionalización y tecnificación de todas las áreas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, mejorando y expandiendo en particular las áreas de desarrollo y marketing, así como la política comunicacional de la AUF, que debería ser una institución modelo y la verdad que dista mucho de eso. Todo esto significa un proyecto y un desafío muy grande, eso justamente es lo que nos genera esta posibilidad de presentar nuestra propuesta, porque nos parece que tenemos mucho para aportar en este sentido. Si nos toca asumir, hacerlo en base a un proyecto serio y responsable, con coherencia, ordenado en forma sistemática y que dé certezas a todos quienes integran el Congreso, pero que además sea un modelo participativo y democrático en la gestión. Cuando fui presidente de Danubio me tocó asumir determinadas responsabilidades no sólo dentro del club, sino también en el fútbol uruguayo, y sinceramente a nosotros siempre nos costó tener acceso a la información de cómo y por qué se gastaba en determinados actos que llevaba adelante la Asociación Uruguaya de Fútbol. Saber cuáles eran realmente los ingresos, sin llegar al balance, es bueno tener información de primera mano y tener un ida y vuelta más directo con las autoridades de la AUF; nosotros nunca tuvimos esa oportunidad, nunca convivimos con la posibilidad de algo que dotara al fútbol uruguayo de transparencia, de participación, de sentirse parte del proyecto, no nos pasó nunca. Esperemos cambiar esa realidad; debe ser un modelo de participación y democracia, que a la hora de abordar todas las problemáticas tenga la información suficiente para tomar las mejores decisiones; solamente somos libres para tomar las mejores determinaciones cuando estamos realmente informados. Queremos iniciar una metodología de trabajo diferente, que tiene que ver con una planificación estratégica y una visión con proyectos en cada una de las áreas dentro del gobierno de la AUF tendiendo a la profesionalización de esas áreas. Esto requiere tiempo, un proyecto a mediano y largo plazo, como también tomar medidas urgentes que atañen a las contingencias. Pero para hacer todo esto se necesita una definición en el corto plazo, por eso llevamos adelante esta propuesta electoral y obviamente compartimos varias ideas y nos identificamos con quienes promueven esta propuesta por entender esta realidad y ser parte del fútbol uruguayo.

Es un momento político complicado, hay muchos enfrentamientos. Desde el momento que se pide la intervención por parte de los jugadores de la selección, los árbitros y OFI, el fútbol cambia en su estructura interna. ¿Cómo ve en este momento a la AUF desde esa óptica?

Primero que nada el Congreso, como está hoy definido, más allá de voto más, voto menos, que tiene que ver con cosas más particulares, está dentro del marco de la reforma estatutaria llevada adelante por la FIFA a nivel de federaciones en el mundo. Nosotros como fútbol uruguayo teníamos un compromiso de aprobar este estatuto al 2 de diciembre, con intervención o sin intervención se iba a votar igual, por ese compromiso que existía, ya fuera por un gobierno democráticamente electo o por una intervención de FIFA y Conmebol. Seguro que íbamos a tener un Congreso de este tipo, quizás con interacciones diferentes en la correlación de las también distintas fuerzas dentro del mismo Congreso; a nosotros en particular nos parecen muy positivos los avances, lo que queremos destacar, algo que parece de difícil acceso para el fútbol, con una intervención injusta e ilegítima, pero que lleva adelante la reforma estatutaria y que promueve hoy un Congreso con setenta y seis miembros, lo que logra una mayor participación, por lo tanto, se busca una mayor democracia a la hora de compartir las distintas visiones que existen dentro del fútbol, en los distintos grupos de interés, de clubes, de personas vinculadas al fútbol y que están expresadas casi en su totalidad, o en buena parte, porque también faltan otras asociaciones que por distintos motivos no se pudieron incluir, como ONFI o la Liga Universitaria, pero eso tiene que ver con las disposiciones de FIFA. Tal vez falta alguna más todavía, pero lo importante es que hoy hay una visión integral del fútbol uruguayo de todo el país, lo que también es muy importante, proyectar un fútbol integrado, con lo que vamos a generar y llevar adelante una copa uruguaya que integre al fútbol del interior con el de Montevideo, estamos hablando del fútbol profesional con el fútbol amateur, va a ser un proceso complejo, pero hay que realizarlo porque el camino es justamente la integración. Esa integración en el estatuto nos obliga más y nos genera más responsabilidad, son las reglas del juego y las compartimos, va a ser en definitiva un salto positivo para el fútbol de Uruguay, y no solamente para esta coyuntura, sino para el futuro.

El presidente hoy no elige a sus compañeros en el Ejecutivo, cada grupo que integra el Congreso coloca una persona, y el que a usted lo propone lleva a Daniel Jablonka, presidente saliente de Defensor Sporting, como la persona encargada del fútbol profesional, pero no es lo mismo que antes cuando el presidente proponía a sus compañeros. Hoy, ¿hay que tener mucha cintura política para gobernar en la AUF?

La verdad es lo que menos nos preocupa, porque sabemos que este proceso de integración del nuevo estatuto implica una expresión igualitaria en lo que es el Ejecutivo, si nosotros hablamos de un modelo participativo y democrático, es imprescindible buscar los consensos. Es necesario llegar a acuerdos que incorporen a todas las partes en un sentir que este camino abordado es el que estamos convencidos que debemos seguir transitando. Obviamente va a haber momentos en los que se deban tomar decisiones por mayoría, nosotros vamos a tratar de evitar que eso ocurra, vamos a buscar trabajar siempre por los consensos, lo que va a ser un rumbo a largo plazo y va a tener una estrategia de un camino a transitar, vamos a ir por acá, todos los que son parte de este trabajo debemos estar convencidos de eso. Por eso no nos preocupa tanto la integración del Ejecutivo, sino que se entienda la necesidad que tenemos quienes somos parte del Congreso de buscar acuerdos, de formar parte de este modelo de participación, de ponerse en el lugar del otro, entender cuál es la realidad para modificarla positivamente y poder mejorar el fútbol uruguayo, que es en definitiva el objetivo. Pero no sólo en forma coyuntural para este momento, sino comenzar a crear otras bases y otros pilares que definan un fútbol uruguayo distinto, con mayor transparencia, mayor participación, con más coherencia y más certidumbres, con más crecimiento y una mejor y mayor distribución de los ingresos que van a seguir llegando al fútbol uruguayo y que en particular tienen que ver con esas definiciones políticas que se van a adoptar, tanto desde el Ejecutivo como del propio Congreso.

Todo lo que me dice me lleva a preguntarle por la parte económica, además de lo deportivo hay un negocio en todo esto, y hay socios estratégicos que van desde los sponsors hasta Tenfield que es quien tiene un contrato con la AUF.¿Cómo sigue todo esto, a redefinir de qué manera? Porque hay contratos firmados, cosas a largo plazo y otras no tanto.

Tenemos un contrato de derechos de televisación del fútbol uruguayo con la empresa Tenfield hasta 2025, por otra parte están los contratos de esponsorización, otro de indumentaria deportiva, tenemos una serie de contratos que algunos los conocemos con claridad, por ser parte de este tipo de procesos, pero en algunos no conocemos nada, porque no integramos el ejecutivo de la AUF y porque no hemos tenido acceso a la información. En este momento se está llevando adelante una auditoría interna en la AUF, que es lo que vamos a pedir ni bien asumamos la presidencia, para que nos dé mayores elementos de lo que ha pasado y de lo que está pasando hoy. En ese marco de contratos también está la posibilidad de crear la Liga Profesional, es algo que va a ser muy importante para el fútbol, un modelo de funcionamiento del campeonato propiamente dicho modificando la realidad actual y generando nuevos ingresos a través de nuevos aspectos, más allá de que exista un contrato vigente. También va a generar esto la oportunidad de ir por una copa en todo el país, que integre al fútbol uruguayo, con OFI, el fútbol amateur y una propuesta más amplia con el fútbol profesional. En ese camino, con los contratos que vayan a surgir, ahora nomás se deben firmar los derechos de las Eliminatorias de la selección uruguaya para el mundial de Catar, vamos por un instrumento que debe ser el modelo de licitación. La misma tiene que ser pública, en la cual todas las empresas nacionales y extranjeras que quieran participar puedan hacerlo. Vamos a tener la mayor apertura, otorgar las mayores posibilidades para que todas las empresas que tengan interés se puedan presentar. Pero además haremos un mecanismo de publicidad para que esto genere una competencia real, en términos de empresas que puedan llegar a nuestro país para acceder a esos derechos. Esto es algo que se viene y nuestra metodología de funcionamiento y nuestros instrumentos a aplicar van a ser a través de un proceso de licitación, salvo que se entienda por parte del fútbol que hay otras formas mejores, como por ejemplo llamado a precios, compulsa mediante remate, ampliar la base de apertura para la presentación de varias ofertas, que además tiene que ver con un proceso de verificación para nosotros de ese camino que es el que queremos seguir, sea con los nuevos contratos o con los ya existentes.

¿Ya inició los trámites por el Certificado de Idoneidad que se pide para estos casos de elecciones? Ahora es a través de la Comisión de Ética de la AUF, pero parece que también están avalados por Conmebol. En esto cambian todos los días.

Sí, sabemos que debemos presentar determinados certificados, así nos lo hicieron saber desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya lo comenzamos a tramitar y a poner en orden todo lo necesario para poder ser candidatos ante la Comisión de Ética de la AUF y ante la comisión o lo que pida la Conmebol y la FIFA, sin ningún tipo de inconveniente ni reparo.