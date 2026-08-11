Luego de la suspensión del partido entre MC Torque y Peñarol, por fallas en la red lumínica del Estadio Charrúa, el nuevo secretario del elenco aurinegro, Jorge Nirenbeg, contó cuáles pueden llegar a ser las acciones que tomen desde la dirigencia por este tema.
"faltó sentido común"
"Queremos ir a fondo con lo que pasó en el Charrúa", aseguró el secretario de Peñarol
El secretario de Peñarol, Jorge Nirenberg, sostuvo que "fue muy inusual" lo que pasó en el Charrúa, que derivó en la suspensión del partido ante MC Torque.