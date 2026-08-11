"Queremos ir a fondo con lo que pasó en el Charrúa", aseguró el secretario de Peñarol

Respecto a la suspensión del encuentro, Nirenberg afirmó que “faltó sentido común” y que podría “haber esperado” para tomar la decisión. “Hubo un manoseo al público, que pagó la entrada y estuvo horas dentro del estadio” y apuntó a que en este caso “hay clubes que se benefician y otros que se perjudican y es un siga siga y nunca pasa nada”.