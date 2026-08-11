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Deportes Club Atlético Peñarol | Nirenbeg |

"faltó sentido común"

"Queremos ir a fondo con lo que pasó en el Charrúa", aseguró el secretario de Peñarol

El secretario de Peñarol, Jorge Nirenberg, sostuvo que "fue muy inusual" lo que pasó en el Charrúa, que derivó en la suspensión del partido ante MC Torque.

Jorge Nirenberg habló sobre la suspensión del partido de Peñarol.

Jorge Nirenberg habló sobre la suspensión del partido de Peñarol.

 Dante Fernandez / FocoUy
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“Queremos ir a fondo porque lo que pasó fue muy inusual”, contó el secretario de Peñarol en una entrevista con el programa Tarde de Fútbol. Aseguró que “nunca hubo problemas” en el Charrúa y que personalmente “quiero saber la verdad sobre lo que pasó”.

Adelantó que las acciones a tomar, se resolverá en el Consejo Directivo de Peñarol cuándo reciban y analicen un informe que presentarán los delegados del club que estuvieron presentes en el Charrúa.

Respecto a la suspensión del encuentro, Nirenberg afirmó que “faltó sentido común” y que podría “haber esperado” para tomar la decisión. “Hubo un manoseo al público, que pagó la entrada y estuvo horas dentro del estadio” y apuntó a que en este caso “hay clubes que se benefician y otros que se perjudican y es un siga siga y nunca pasa nada”.

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