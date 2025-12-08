El presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, anunció que las obras de saneamiento proyectadas para el departamento de Maldonado comenzarán entre marzo y abril de 2026. Estos proyectos, enmarcados en el fideicomiso de OSE para el departamento por unos 55.000.000 de dólares, buscan elevar la calidad del servicio y acompañar el desarrollo territorial mediante soluciones de saneamiento y agua potable, según explicó el jerarca este viernes 5, tras una reunión en la Unión de Gestión Desconcentrada de Maldonado.
OSE anunció "salto cualitativo importante" con el inicio de tres grandes obras de saneamiento
