OSE anunció "salto cualitativo importante" con el inicio de tres grandes obras de saneamiento

Por otro lado, en junio de 2026 comenzará la primera etapa para la concreción del saneamiento en Cantegril, que incluye 31.000 metros de redes de saneamiento. El trabajo se desarrollará en coordinación con la Intendencia de Maldonado, en consideración de las repercusiones en la circulación y la convivencia durante la obra. Ferreri adelantó que, en el primer semestre, se estará en contacto con los vecinos para planificar la intervención.

Finalmente, en abril de 2026 comenzarán las obras para optimizar la planta de tratamiento de Pan de Azúcar, por más de 3.000.000 de dólares. Esta intervención se concreta para modernizar una planta con 35 años de servicio, que registra una presión significativa en los meses de mayor demanda a causa del aumento de descargas barométricas. El presidente de OSE concluyó manifestando que estas tres obras van a generar un "salto cualitativo importante" en la infraestructura y los servicios del departamento.