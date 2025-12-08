Hacete socio para acceder a este contenido

Saneamiento | Maldonado | inversión

calidad de servicio

OSE anunció "salto cualitativo importante" con el inicio de tres grandes obras de saneamiento

Las obras de OSE proyectadas para el departamento de Maldonado implican una inversión de 55.000.000 de dólares.

El presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, anunció que las obras de saneamiento proyectadas para el departamento de Maldonado comenzarán entre marzo y abril de 2026. Estos proyectos, enmarcados en el fideicomiso de OSE para el departamento por unos 55.000.000 de dólares, buscan elevar la calidad del servicio y acompañar el desarrollo territorial mediante soluciones de saneamiento y agua potable, según explicó el jerarca este viernes 5, tras una reunión en la Unión de Gestión Desconcentrada de Maldonado.

En el encuentro, las autoridades abordaron el avance de las obras en el departamento y planificaron el operativo para la próxima temporada estival. El jerarca señaló que las obras previstas permitirán mejorar el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a miles de vecinos.

Proyectos clave con cronograma definido

Las tres principales obras previstas por OSE para inicios de 2026 son la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en San Carlos, el inicio de la primera etapa del saneamiento en la zona de Cantegril y mejoras en la planta de tratamiento de Pan de Azúcar. Las obras en la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en San Carlos comenzarán entre marzo y abril de 2026, con una inversión que alcanza los 17.000.000 de dólares. Este proyecto permitirá mejorar el tratamiento de efluentes, fortalecer la infraestructura local y corresponder al crecimiento urbano de la ciudad.

Por otro lado, en junio de 2026 comenzará la primera etapa para la concreción del saneamiento en Cantegril, que incluye 31.000 metros de redes de saneamiento. El trabajo se desarrollará en coordinación con la Intendencia de Maldonado, en consideración de las repercusiones en la circulación y la convivencia durante la obra. Ferreri adelantó que, en el primer semestre, se estará en contacto con los vecinos para planificar la intervención.

Finalmente, en abril de 2026 comenzarán las obras para optimizar la planta de tratamiento de Pan de Azúcar, por más de 3.000.000 de dólares. Esta intervención se concreta para modernizar una planta con 35 años de servicio, que registra una presión significativa en los meses de mayor demanda a causa del aumento de descargas barométricas. El presidente de OSE concluyó manifestando que estas tres obras van a generar un "salto cualitativo importante" en la infraestructura y los servicios del departamento.

