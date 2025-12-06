Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Uruguay | temperatura | lluvias

Afloja el calor

Uruguay experimentará descenso de temperatura y probables precipitaciones

Según Inumet a partir de la tarde del domingo podría darse la presencia de lluvias y baja de la temperatura.

El clima en Uruguay
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), la fuente oficial de pronósticos en el país, ha emitido una actualización que anticipa un descenso significativo en las temperaturas a partir de este domingo 7 de diciembre. Este cambio llega tras una intensa jornada de calor que culmina este sábado, obligando a la población a prepararse para una transición hacia un clima más templado, con mayor nubosidad e inestabilidad al inicio de la próxima semana en Uruguay.

Pronóstico

La jornada de este sábado 6 de diciembre culmina con temperaturas máximas rondando los 33 °C en el sur y el área metropolitana, y alcanzando picos de 36°C a 40°C en el litoral oeste y el norte del país. Se mantiene una baja probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y noche.

El alivio llegará a partir del domingo 7. Las temperaturas descenderán considerablemente, con mínimas esperadas de 16°C y máximas de 28°C en el sur del país. El cielo estará mayormente nuboso y se intensificará la presencia de vientos moderados provenientes del sureste. Esta tendencia continuará el lunes 8, con mínimas que bajarán a 14 C y máximas que se mantendrán cercanas a los 27°C, bajo un cielo nuboso o cubierto con vientos del sector Este.

El pronóstico extendido de INUMET indica que el cambio más marcado se dará el martes 9. En esta jornada, se espera un aumento de la nubosidad y una alta probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas. Este evento meteorológico provocará un nuevo descenso en la temperatura máxima, que podría ubicarse alrededor de los 24°a 25°C en la zona metropolitana, con mínimas de 17°C.

El sistema de altas presiones que generó la intensa ola de calor comenzará a disiparse, dando paso a condiciones más frescas y con inestabilidad, características propias del comienzo de la temporada estival.

