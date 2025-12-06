Uruguay experimentará descenso de temperatura y probables precipitaciones

El pronóstico extendido de INUMET indica que el cambio más marcado se dará el martes 9. En esta jornada, se espera un aumento de la nubosidad y una alta probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas. Este evento meteorológico provocará un nuevo descenso en la temperatura máxima, que podría ubicarse alrededor de los 24°a 25°C en la zona metropolitana, con mínimas de 17°C.

El sistema de altas presiones que generó la intensa ola de calor comenzará a disiparse, dando paso a condiciones más frescas y con inestabilidad, características propias del comienzo de la temporada estival.