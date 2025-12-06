El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), la fuente oficial de pronósticos en el país, ha emitido una actualización que anticipa un descenso significativo en las temperaturas a partir de este domingo 7 de diciembre. Este cambio llega tras una intensa jornada de calor que culmina este sábado, obligando a la población a prepararse para una transición hacia un clima más templado, con mayor nubosidad e inestabilidad al inicio de la próxima semana en Uruguay.
Afloja el calor
Uruguay experimentará descenso de temperatura y probables precipitaciones
Según Inumet a partir de la tarde del domingo podría darse la presencia de lluvias y baja de la temperatura.