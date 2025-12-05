Organismos del Estado y trabajadores firmaron convenio colectivo; incluye compromiso de paz

Asimismo, la tercera parte del convenio “tiene relación con compromisos de paz laboral durante su vigencia”, señaló. “Se trata de la firma de un convenio muy importante que además finaliza con la conflictividad de los últimos meses", subrayó.

Participaron de la firma del convenio Ancap, la Administración Nacional de Puertos (ANP), Antel, UTE, OSE, el Banco de Previsión Social (BPS), AFE, el Correo Uruguayo y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Por parte del Gobierno, acudieron representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).

Convenio con particularidades

Barreto destacó la particularidad que presenta la negociación colectiva en el sector público, ya que todos sus participantes son funcionarios del Estado.

En otro orden, el jerarca se refirió al desarrollo de la negociación colectiva en el sector privado. Barreto informó que el 71% de las mesas logró acordar y que el 75% de esos cierres se concretó mediante acuerdos tripartitos.