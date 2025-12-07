La aparición estelar de Natalia Oreiro, selló un momento cumbre del concierto de Lali Espósito en la Rambla de Punta Carretas. Ante una muiltitud la artista argentina brindó un show aclamado por el público que tuvo su momento cúlmine con el beso entre ambas en mitad del escenario.
Tendencia en redes
El beso entre Lali Espósito y Natalia Oreiro que selló un show multitudinario en la Rambla
Un multitudinario concierto en plana Rambla de Punta Carretas reunió a las dos artistas en el momento cúlmine del espectáculo.