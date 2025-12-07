Hacete socio para acceder a este contenido

El beso entre Lali Espósito y Natalia Oreiro que selló un show multitudinario en la Rambla

Un multitudinario concierto en plana Rambla de Punta Carretas reunió a las dos artistas en el momento cúlmine del espectáculo.

Por Redacción Caras y Caretas

La aparición estelar de Natalia Oreiro, selló un momento cumbre del concierto de Lali Espósito en la Rambla de Punta Carretas. Ante una muiltitud la artista argentina brindó un show aclamado por el público que tuvo su momento cúlmine con el beso entre ambas en mitad del escenario.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y fue tendencia el sábado por la noche generando decenas de memes de un concierto al que los especialistas calificaron de arrollador.

El homenaje de Lali Espósito

El escenario vibraba entre cambios de vestuario, hits recientes y una coreografía a la altura de las grandes divas internacionales. Hasta que, promediando la noche, Lali detuvo el ritmo para dirigirse al público y dar paso a la sorpresa: “Me pareció bien un homenaje y dije: ‘¿Por qué no una canción?’ Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, anunció, encendiendo la expectativa a nivel máximo y desatando el delirio con la aparición de la actriz y cantante uruguaya.

Oreiro, quien apareció entonando las primeras estrofas de “Cambio Dolor”, el icónico tema de Muñeca Brava que abrió una era en la televisión y la música latina. Las exclamaciones y los aplausos explotaron cuando ambas artistas, separadas por generaciones pero unidas por el carisma, comenzaron a cantar juntas.

El dueto entre las divas no quedó solo en un simple homenaje. Ambas artistas bailaron, compartieron abrazos y disfrutaron ser testigos de la euforia que causaban entre los presentes.

