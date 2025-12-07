El beso entre Lali Espósito y Natalia Oreiro que selló un show multitudinario en la Rambla

El homenaje de Lali Espósito

El escenario vibraba entre cambios de vestuario, hits recientes y una coreografía a la altura de las grandes divas internacionales. Hasta que, promediando la noche, Lali detuvo el ritmo para dirigirse al público y dar paso a la sorpresa: “Me pareció bien un homenaje y dije: ‘¿Por qué no una canción?’ Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, anunció, encendiendo la expectativa a nivel máximo y desatando el delirio con la aparición de la actriz y cantante uruguaya.