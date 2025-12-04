Defensa de Gianina García Troche pidió su "libertad inmediata" por un incumplimiento judicial

Explicaron que la defensa de García Troche cumplió con todos los trámites: Pidió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, el Ministerio Público respondió, y luego urgieron una decisión, por lo que deben concederse la libertad por resolución ficta.

Ya el 11 de setiembre, sus abogados plantearon un incidente para revocar la prisión y cambiar la calificación por la cual García Troche hoy está procesada. “En las mismas líneas, solicitó la aplicación de la medida menos gravosa a la prisión preventiva, solicitando el beneficio de un arresto domiciliario, agregando el arraigo suficiente”, argumentaron.

Para el 12 de setiembre, la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía fijó fecha de audiencia de revisión de medidas, pero la defensa desistió y volvió a insistir en el incidente para revocar la resolución que dictó la prisión preventiva y el cambio de calificación de su defendida.

Eso se le trasladó a la Fiscalía, que contestó el 18 de setiembre, solicitando el rechazo de los incidentes planteados.

Finalmente, la defensa, el 21 de setiembre urgió a la jueza que resuelva el caso. De eso, ya pasaron más de dos meses y todavía no hay resolución, por lo que la defensa habla de una “demora ilegal”.

Y además, los abogados pidieron que se envíe los antecedentes del caso a la “Superintendencia General de Justicia” para que se investigue por qué no se resolvió a tiempo.

El planteo quedó en manos del juez paraguayo Osmar Legal, quien subroga a la magistrada Lici Sánchez. Sostienen que la omisión judicial constituye una vulneración de garantías y que García Troche debería recuperar su libertad mientras se resuelve el fondo del caso.

Imputada por lavado de activos

La uruguaya -ex pareja de Sebastián Marset- es una de las principales procesadas del esquema de la investigación A Ultranza Py.

Está imputada por supuesto lavado de dinero desde el 2022, pero estuvo prófuga de la Justicia, hasta que el año pasado, en el mes de julio fue detenida en España, tras volver de Emiratos Árabes. Luego, fue extraditada a nuestro país, donde guarda prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué.