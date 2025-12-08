El origen de una tradición: ¿Por qué hoy, 8 de diciembre, se arma el árbol de Navidad?

descarga (10)

El 8 de diciembre coincide con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fecha muy importante dentro del calendario católico.

A partir del siglo XIX, la Iglesia promovió este día como el inicio simbólico del tiempo de preparación para la Navidad, lo que en muchas comunidades se tradujo en armar el árbol en esa jornada.

En países con fuerte tradición católica, como Italia, España y luego América Latina, el 8 de diciembre quedó instalado como el momento ideal para decorar la casa y comenzar formalmente la temporada navideña.

Un árbol que nació mucho antes de la Navidad cristiana

El uso de árboles perennes como símbolo no es cristiano en su origen.

En el norte de Europa, mucho antes de la cristianización, diversas culturas utilizaban ramas verdes durante el invierno como señal de resistencia, esperanza y renovación. Los germanos decoraban árboles durante el solsticio, celebrando el triunfo de la luz sobre la oscuridad.

Con la expansión del cristianismo, ese símbolo fue absorbido, reinterpretado y finalmente asociado al nacimiento de Jesús. Muchas de las típicas tradiciones navideñas vienen de la Navidad alemana.

La tradición que viajó a América con los inmigrantes

El árbol moderno —decorado, iluminado y acompañado de regalos— comenzó a expandirse desde Alemania al resto de Europa a partir del siglo XVI. En América Latina llegó a través de las migraciones europeas del siglo XIX y principios del XX.

En Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, la fecha del 8 de diciembre se consolidó a mediados del siglo XX, especialmente por la influencia católica y por la necesidad de fijar un día que marcara el comienzo de las fiestas.