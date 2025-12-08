Calendario de ferias: dónde y cuándo serán las propuestas especiales de diciembre

Otra de las propuestas centrales será la feria para emprendedores que funcionará en la explanada de la Intendencia del 8 al 23 de diciembre, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 19:00. Participarán más de 60 emprendimientos vinculados a la Unidad Mypes, los Cedel Carrasco y Casavalle, la Secretaría de Discapacidad y el Sistema Departamental de Cocinas.

Feria Ideas+

La feria Ideas+ también será parte del calendario: estará abierta todos los días a partir de las 19:00 en la plaza Florencio Sánchez del parque Rodó, con artesanías, diseño, libros, gastronomía y música en vivo.

Además, la feria del Prado finaliza su edición actual este domingo, pero regresará del 12 de diciembre al 5 de enero de 2026, de 18:00 a 24:00, sobre la avenida María Eugenia Vaz Ferreira, junto al arroyo Miguelete. Contará con puestos de gastronomía, ropa, plantas y una amplia oferta artesanal.

Con esta programación, Montevideo transforma diciembre en un recorrido de ferias abiertas para que vecinos y visitantes encuentren propuestas culturales, comerciales y recreativas en toda la ciudad.