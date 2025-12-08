Diciembre llegó a Montevideo con una agenda colmada de ferias que ocuparán parques, plazas, explanadas y museos a lo largo del mes. La Intendencia capitalina difundió un listado completo de propuestas que combinan emprendimientos locales, economía social, espectáculos artísticos y gastronomía, con actividades para todas las edades.
En Montevideo
Calendario de ferias: dónde y cuándo serán las propuestas especiales de diciembre
