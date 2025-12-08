Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Noche de los Museos | Feria Ideas+ |

En Montevideo

Calendario de ferias: dónde y cuándo serán las propuestas especiales de diciembre

La Intendencia presentó un calendario ampliado de ferias con artesanías, gastronomía y espectáculos en distintos puntos de la ciudad durante diciembre.

Ferias en Montevideo

Ferias en Montevideo

 Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Diciembre llegó a Montevideo con una agenda colmada de ferias que ocuparán parques, plazas, explanadas y museos a lo largo del mes. La Intendencia capitalina difundió un listado completo de propuestas que combinan emprendimientos locales, economía social, espectáculos artísticos y gastronomía, con actividades para todas las edades.

Las ferias de Economía Social y Solidaria —cogestionadas por la Intendencia, los propios emprendimientos y organizaciones de la sociedad civil— estarán distribuidas en distintos barrios: Parque Andalucía (12 y 19 de diciembre, de 14 a 20), el intercambiador Belloni con su feria inclusiva (del 17 al 22, de 10 a 19), el parque Débora Céspedes (domingo 21, de 14 a 20) y la plaza de los 33 (del 17 al 23, de 10 a 19).

Noche de los Museos

El 12 de diciembre, el museo MUMI abrirá sus puertas entre las 18:00 y la medianoche con una feria especial en el marco de la Noche de los Museos y el Mes de las Migraciones. Habrá música en vivo a cargo de Kumaco – Tambores Afrovenezolanos y Voces del Tambor, espectáculos de danza aérea de Contaminen y Punto de Fuga, además de plaza gastronómica, artesanías y un espacio dedicado a las infancias.

Otra de las propuestas centrales será la feria para emprendedores que funcionará en la explanada de la Intendencia del 8 al 23 de diciembre, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 19:00. Participarán más de 60 emprendimientos vinculados a la Unidad Mypes, los Cedel Carrasco y Casavalle, la Secretaría de Discapacidad y el Sistema Departamental de Cocinas.

Feria Ideas+

La feria Ideas+ también será parte del calendario: estará abierta todos los días a partir de las 19:00 en la plaza Florencio Sánchez del parque Rodó, con artesanías, diseño, libros, gastronomía y música en vivo.

Además, la feria del Prado finaliza su edición actual este domingo, pero regresará del 12 de diciembre al 5 de enero de 2026, de 18:00 a 24:00, sobre la avenida María Eugenia Vaz Ferreira, junto al arroyo Miguelete. Contará con puestos de gastronomía, ropa, plantas y una amplia oferta artesanal.

Con esta programación, Montevideo transforma diciembre en un recorrido de ferias abiertas para que vecinos y visitantes encuentren propuestas culturales, comerciales y recreativas en toda la ciudad.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar