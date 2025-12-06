3 millones de dólares desaparecidos de la Armada: justicia laboral va tras ellos

Carretera pérdida

En este caso, el asunto es grave porque la plata recaudada por la Armada, que luego manda al Ministerio, que antes pasa por el SECON, el SIFIA, y del Ministerio vuelve a la Armada, se perdió en el camino, debiendo un total de tres millones de dólares, que según algunos puede llegar a los 4 millones si se toma en cuenta la partida de refuerzo de rubro que salió del Ministerio.

El Abogado lleva adelante un juicio por uno de los inspectores que sólo a él se le deben unos 500 mil dólares. Como el “dinero desapareció” en algún mojón de las variadas rutas, la demanda va dirigida contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de la Armada, Ancap, la Administración Nacional de Puertos y cinco empresas privadas: Dique Tsakos, Universal Shipping Agency, Christophersen S.A. y la Agencia Marítima Escena S.A.

Boicoteando controles

Junto a los derechos lesionados de los trabajadores que ahora buscan ser amparados por la Justicia laboral, el no pago de las inspecciones de la COTEC desestimula a cumplir con la ley, ya que la COTEC venía de “superar” una serie de escándalos en el 2020.

Por decisión del ministro de Defensa, Javier García, los ocho oficiales (tres en actividad y cinco retirados) fueron sancionados. Entre ellos se encuentra el excomandante en jefe de la Armada Carlos Abilleira, que fue designado en noviembre de 2018 y permaneció en el cargo hasta marzo de 2020, cuando asumió el nuevo gobierno y nombró en su lugar a Jorge Wilson. Abilleira fue sancionado con 15 días de arresto a rigor; los restantes siete oficiales —coroneles y capitanes de navío— cumplirán 10 días de arresto.

Las conclusiones finales de la investigación administrativa, realizada por parte del equipo jurídico y contable del Ministerio, serán remitidas a Fiscalía. En octubre de 2021, García ya había enviado un informe preliminar con datos que surgían del proceso de investigación.

Este juicio laboral, al menos, sienta un precedente que, de resultar favorable a los demandados, va a abrir cientos de demandas, como el reclamo de los marineros a los que se les debe un millón de dólares.