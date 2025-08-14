Para el FA es "inadmisible" que Da Silva "amedrente y agravie con insultos homofóbicos"

Y el senador del MPP continuó: "De ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país", mientras que Da Silva le dijo que no se lo permitía. "Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota si me quiere contestar. Es un atrevido", llegó a decir Viera y Sabini levantó la sesión.

Da Silva le terminó diciendo a Viera “puto de mierda”.

El comunicado de la bancada de senadores del FA

En su declaración, la bancada del Frente Amplio rechaza "enfáticamente toda acción política orientada a debilitar la calidad del diálogo político en el Uruguay, venga de donde venga".

En ese sentido, manifestaron su "total respaldo y solidaridad con el Senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el Senador Sebastián Da Silva".

Además, condenan "estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario". Por otro lado, considerar "inadmisible que en el año 2025 un Senador de la República amedrente y agravie en Sala con insultos homofóbicos".

Es por este motivo que el FA evaluará "llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido, en defensa de la democracia en toda su extensión imaginable".

Comunicado completo: