Para el FA es "inadmisible" que Da Silva "amedrente y agravie con insultos homofóbicos"

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) emitió en las últimas horas un comunicado en el que hicieron referencia a "los hechos de pública notoriedad" que ocurrieron durante la interpelación al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti, por la compra de la estancia Maria Dolores en Florida.
Pasada la medianoche, el miembro encargado de llevar adelante la interpelación a Fratti, el senador Sebastián Da Silva del Partido Nacional, lanzó contra su par Nicolás Viera del Frente Amplio insultos que fueron condenados por todo el oficialismo.
En su intervención en el senado Viera acusó a Da Silva de tener "intereses cruzados" y le cuestionó que hubiera recomendado invertir en Conexión Ganadera. "Es el mismo senador que anduvo recomendando a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba, así quedaron", dijo Viera y Da Silva le contestó, según se pudo escuchar en la transmisión en vivo de la sesión.
Y el senador del MPP continuó: "De ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país", mientras que Da Silva le dijo que no se lo permitía. "Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota si me quiere contestar. Es un atrevido", llegó a decir Viera y Sabini levantó la sesión.
Da Silva le terminó diciendo a Viera “puto de mierda”.
El comunicado de la bancada de senadores del FA
En su declaración, la bancada del Frente Amplio rechaza "enfáticamente toda acción política orientada a debilitar la calidad del diálogo político en el Uruguay, venga de donde venga".
En ese sentido, manifestaron su "total respaldo y solidaridad con el Senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el Senador Sebastián Da Silva".
Además, condenan "estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario". Por otro lado, considerar "inadmisible que en el año 2025 un Senador de la República amedrente y agravie en Sala con insultos homofóbicos".
Es por este motivo que el FA evaluará "llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido, en defensa de la democracia en toda su extensión imaginable".
Comunicado completo: