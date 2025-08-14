Hacete socio para acceder a este contenido

Política interpelación | Viera | Da Silva

Analizan denunciarlo por racismo y homofobia

Suspenden interpelación por insultos y acusaciones entre Nicolás Viera y Da Silva

El senador del Frente Amplio acusó al dirigente blanco de promocionar la estafa de Conexión Ganadera. En respuesta Da Silva le dijo "puto de mierda" a Viera.

En el marco de la interpelación de este miércoles por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, sobre la medianoche y después de trece horas de discusión, el presidente de la Cámara en ese momento, el frenteamplista Sebastián Sabini, resolvió levantar la sesión por “desorden”.

Cuando en medio de su exposición, el senador frenteamplista Nicolás Viera acusó a Da Silva de tener "intereses cruzados" y le cuestionó que hubiera recomendado invertir en Conexión Ganadera. "Es el mismo senador que anduvo recomendando a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba, así quedaron", dijo Viera y Da Silva le contestó, según se pudo escuchar en la transmisión en vivo de la sesión.

Y el senador del MPP continuó: "De ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país", mientras que Da Silva le dijo que no se lo permitía. "Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota si me quiere contestar. Es un atrevido", llegó a decir Viera y Sabini levantó la sesión.

Da Silva le terminó diciendo a Viera “puto de mierda”, según confirmaron a los medios Sabini y el propio Viera. Además, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez aseguró a La Diaria que Da Silva le dijo “primate” al legislador oficialista Felipe Carballo.

Minutos más tarde, Da Silva se expresó sobre lo sucedido mediante un posteo en la red social X. “Lamento haber reaccionado ante estos agravios”, afirmó, agregando el video de un fragmento de la exposición de Viera. Y pidió “disculpas a los integrantes del cuerpo”.

También reaccionaron las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, solidarizándose con Da Silva. En un comunicado, expresaron su “más enérgico rechazo” a la conducta de Viera, cuya “provocación directa generó la reacción del senador Sebastián da Silva, alterando el normal desarrollo de la Cámara de Senadores”. En la declaración, la oposición también cuestiona la decisión de Sabini de levantar la sesión, porque entienden que “no se ajusta a los antecedentes ni a las prácticas históricas” de la cámara, “que siempre ha sabido dirimir sus diferencias manteniendo el funcionamiento parlamentario y la votación de los asuntos en el orden del día”.

Denunciarían a Da Silva

La senadora del Frente Ampllio, Blanca Rodríguez, dijo que le parecen “lamentables” e “inadmisibles” los insultos de Da Silva y aseguró que el FA evaluará acciones. Entre ellas, la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución, que establece que las cámaras podrán “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”. “Vamos a dar los pasos previstos por la Constitución ante casos de inconducta de un legislador y no descartamos denuncia en fiscalía por discriminación, racismo y homofobia. Que en un senador es grave”, afirmó la senadora.

Rodríguez lamentó que de los legisladores del Partido Nacional, “nadie dijo nada” ante los agravios de Da Silva: “Permitieron eso, escucharon eso, y nadie dijo nada”.

