Peñarol: Arezo no comenzará la pretemporada y lo hinchas reclaman por el goleador

Arezo no estará en el arranque

Peñarol comenzará trabajos diferentes y con cambios en la pretemporada, con concentraciones y dobles horarios. Matías Arezo ya no tiene contrato con el mirasol y obviamente, ese es el primer paso por el que no podrá estar en Los Aromos en el inicio de los trabajos que comienzan este martes.

Hace cerca de un mes, los presididos por Ignacio Ruglio le comentaron a Aguirre que había una oferta muy importante por Leonardo Fernández desde el exterior y que era muy probable que se fuera de Peñarol. El entrenador obviamente le dijo que le parecía muy bien que el futbolista pudiera mejorar aún más su carrera en lo económico y deportivo.

Según publica Referí, Diego Aguirre les dijo a los dirigentes que si se iba Leonardo Fernández, que hicieran lo imposible por contratar a Matías Arezo.

Ese era el deseo del entrenador aurinegro, teniendo en cuenta que iba a perder a un futbolista fundamental. Pero con el correr de los días, la oferta por Leonardo Fernández no llegó nunca y entonces el pedido por la continuidad de Matías Arezo en el plantel se fue enfriando.

Diego Aguirre pidió como prioridad las contrataciones de Abel Hernández y de Facundo Batista para la ofensiva y ambos ya son jugadores de Peñarol.

En el club también se le dio preferencia a la parte económica y en ese contexto, el nombre de Arezo siguió un poco más lejos.

Más allá de esto, otra fuente del club afirmó que Ruglio quiere que Arezo continúe en Peñarol y que va a hacer lo imposible para tratar de contratarlo nuevamente. Los hinchas reclaman por el goleador y seguramente en horas la situación se termine de cerrar.

Presentaron a Batista

Peñarol presentó oficialmente a Facundo Batista, quien firmó este lunes su contrato por dos temporadas y comenzará la pretemporada con el equipo aurinegro este martes como una de las cinco incorporaciones confirmadas hasta el momento.

El atacante retorna al club para tener su segundo ciclo, luego de su salida a fines de 2024. En aquel entonces, Diego Aguirre pidió que el futbolista continuara pero por motivos económicos el club no pudo retenerlo; esta vez, el club invirtió en su ficha ya que el futbolista tenía contrato vigente en Atlético Nacional.

Terans no sigue

El volante David Terans no continuará en Peñarol. El volante tiene 2 meses más de recuperación y el carbonero ya liberó al futbolista que está en Río de Janeiro e inició su recuperación en Fluminense.

Por otra parte, cuando Wanderers tenía abrochada la llegada de Martín Campaña como una de las incorporaciones de cara a la temporada 2026, el pase se terminó cayendo.

El arquero de Peñarol decidió no continuar su carrera en el equipo bohemio. Si bien tenía que presentarse el lunes en la sede social del club del Prado para realizarse la revisión médica y firmar contrato, llamó a Mathías Corujo para avisarle que no se daría su contratación.

En la conversación con el entrenador de Wanderers, Campaña le trasladó sus molestias con determinadas situaciones de manejo por parte de la institución en las últimas horas. El golero aseguró que le molestó que se filtrara el pase y argumentó esta situación como el principal motivo por el que no llegó al club. Campaña comenzará hoy la pretemporada con Peñarol.