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Welker lapidario: "La presidencia de Ruglio es la peor en la historia de Peñarol"

El ex dirigente carbonero contó que estará "trabajando y ayudando" para que Peñarol "tenga un cambio inmediato en la conducción".

Welker lapidario en contra de Ignacio Ruglio.

Welker lapidario en contra de Ignacio Ruglio.
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En un año electoral y dónde la puja por la presidencia va a estar al rojo vivo, el ex dirigente de Peñarol, Edgar Welker, habló con el programa Tarde de Fútbol en dónde fue lapidario contra el actual presidente de la institución.

Desde hace un tiempo, Welker se encuentra alejado del fútbol, sin embargo, reveló que en las últimas semanas fue invitado a reuniones por parte de diferentes agrupaciones “que tienen el mismo interés que yo en que Peñarol sufra un cambio inmediato en la presidencia del club”.

El ex dirigente fue lapidario y aseguró que “la presidencia de Ignacio Ruglio fue la peor presidencia en la historia de Peñarol, más allá de los temas futbolísticos sino que a nivel institucional”. Remarcó que durante la actual gestión, el club sufrió “un desprestigio” tanto a nivel local como internacional.

“Tengo contactos con ex presidentes de las confederaciones sudamericanas y están asombradas sobre cómo un club que era muy respetado a nivel de Conmebol hoy ha perdido su prestigio”, continuó. Pero esto también tuvo incidencia en el plano nacional, lugar en el que Peñarol “está peleado con todo el mundo”.

Welker reafirmó que el equipo aurinegro necesita un cambio en la conducción y que “ahí me tendrán trabajando y ayudando para que esto se de”.

La postura por los derechos de televisión

En el proceso de renovación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, Peñarol se alineó en contra de la licitación y se mostró afín a la empresa Tenfield. Para Welker, esto llevó a que dejaran al club en una “situación ridícula” y “vergonzosa”.

“Esta postura daría para analizar los estatutos y ver si no amerita una sanción decir que es hincha de la empresa y de que está dispuesto a firmar un contrato por 25 millones de dólares, dejando de lado la posibilidad de conseguir 67 millones de dólares. Es muy sorprendente”, aseguró.

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