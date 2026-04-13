Peñarol cayó 2 a 0 ante Liverpool en el Campeón del Siglo

PEÑAROL:
Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Andrés Madruga, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni, Facundo Batista y Matías Arezo.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Franco Escobar, Facundo Álvez, Matías González, Lucas Hernández, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Franco González, Abel Hernández y Luis Angulo.
LIVERPOOL:
Martín Campaña, Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera, Kevin Amaro, Federico Martínez y Ruben Bentancourt.
Director técnico: Gustavo Ferrín.
Suplentes: Mathías Bernatene, Agustín Cayetano, Diego Romero, Kevin Lewis, Lucas Acosta, Gonzalo De Mello, Matías Mir, Ramiro Degregorio, Facundo Barceló y Renzo Machado.
Jueces: Andrés Matonte, Horacio Ferreiro y Alberto Píriz, con Daniel Rodríguez como cuarto. Del VAR se ocuparán Antonio García y Pablo Llarena.