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Peñarol |

torneo apertura

Peñarol cayó 2 a 0 ante Liverpool en el Campeón del Siglo

Peñarol quedó a cuatro puntos del primero al tiempo que Liverpool logró descontar y acercarse a los de arriba.

Peñarol va por otro triunfo.

Peñarol va por otro triunfo.

 Enzo Santos / FocoUy
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Peñarol, segundo en la tabla del Torneo Apertura a un punto de Racing, y Liverpool, a nueve puntos de los mirasoles, se enfrentan en el Campeón del Siglo por la fecha 11 del campeonato. Los negriazules intentan descontar y acercarse a los primeros. Están a 13 puntos del primero.

Rubén Bentancourt, a los cinco minutos, puso a los negriazules arriba tras un cabezazo que venció la valla defendida por Aguerre.

A los 41 minutos le tocó a Martín Rabuñal poner el 2 a 0 para los de la Cuchilla.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Andrés Madruga, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni, Facundo Batista y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Franco Escobar, Facundo Álvez, Matías González, Lucas Hernández, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Franco González, Abel Hernández y Luis Angulo.

LIVERPOOL:

Martín Campaña, Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera, Kevin Amaro, Federico Martínez y Ruben Bentancourt.

Director técnico: Gustavo Ferrín.

Suplentes: Mathías Bernatene, Agustín Cayetano, Diego Romero, Kevin Lewis, Lucas Acosta, Gonzalo De Mello, Matías Mir, Ramiro Degregorio, Facundo Barceló y Renzo Machado.

Jueces: Andrés Matonte, Horacio Ferreiro y Alberto Píriz, con Daniel Rodríguez como cuarto. Del VAR se ocuparán Antonio García y Pablo Llarena.

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