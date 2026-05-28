Luego del fracaso en la Copa Libertadores, dónde Peñarol perdió como local ante Independiente de Santa Fe y quedó eliminado de todo campeonato internacional, el presidente carbonero, Ignacio Ruglio, emitió un comunicado en dónde pidió disculpas a los hinchas carboneros.
"soy principal responsable"
Ruglio tildó de "fracaso" la temporada de Peñarol y descartó la salida de Aguirre
"Sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol", sostuvo el presidente Ignacio Ruglio a través de un comunicado.