Ruglio tildó de "fracaso" la temporada de Peñarol y descartó la salida de Aguirre

Remarcó que con Aguirre "nos ilusionamos porque tenemos un entrenador que nos hace soñar de que es posible ganar la copa. Prefiero siempre un técnico que esté obsesionado con ganarla a uno que no genere ninguna ilusión, y es Diego quien nos hizo creer que podemos traer la sexta Libertadores algún día".

Finalmente, Ruglio dejó en claro que si bien no "evalúa" cesar en este momento a Aguirre, "si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continúe con nosotros".

Carta Ruglio