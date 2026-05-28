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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

"soy principal responsable"

Ruglio tildó de "fracaso" la temporada de Peñarol y descartó la salida de Aguirre

"Sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol", sostuvo el presidente Ignacio Ruglio a través de un comunicado.

Ruglio tildó de fracaso la temporada de Peñarol y descartó la salida de Aguirre

Ruglio tildó de "fracaso" la temporada de Peñarol y descartó la salida de Aguirre

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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"Para nuestro club y considerando la inversión que se hizo, es un gran fracaso quedar cuartos en el grupo, sin haber ganado partidos en esta edición", escribió el presidente carbonero. "Como presidente, soy el principal responsable cuando algo no sale bien y no me gusta sacarme culpas, centrándolas solo en jugadores o cuerpos técnicos, o pidiendo ‘limpiar a todos’, a los mismos que yo mismo contraté hace poco, convencido de que debía hacerlo", agregó.

El futuro de Diego Aguirre

Ruglio se expresó también sobre la continuidad de Diego Aguirre, que luego de la derrota quedó en tela de juicio. "Sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol. Con grandes aciertos, y claro que también comete errores, como todo técnico en el mundo, y como todos quienes nos dedicamos a Peñarol y exponemos nuestro trabajo a la opinión pública de forma constante".

Remarcó que con Aguirre "nos ilusionamos porque tenemos un entrenador que nos hace soñar de que es posible ganar la copa. Prefiero siempre un técnico que esté obsesionado con ganarla a uno que no genere ninguna ilusión, y es Diego quien nos hizo creer que podemos traer la sexta Libertadores algún día".

Finalmente, Ruglio dejó en claro que si bien no "evalúa" cesar en este momento a Aguirre, "si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continúe con nosotros".

Carta Ruglio
Carta Ruglio 2

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