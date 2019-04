Pereira: “El movimiento sindical es independiente, pero no indiferente”

Para el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, el movimiento sindical no puede ser indiferente a la hora de las definiciones. A su juicio los trabajadores han obtenido conquistas muy importantes en estos últimos 15 años como para ser indiferentes ante las opciones electorales. Lo que no supone perder la independencia de clase que históricamente ha caracterizado al sindicalismo uruguayo.

“Nosotros transpiramos política, la transpiramos en términos de pluralidad, y esto significa también ser muy cuidadoso para proteger la independencia del movimiento sindical”, dijo Pereira a Caras y Caretas.

“El 1° de mayo es claro: Nosotros transpiramos política, la transpiramos en términos de pluralidad, y esto significa también ser muy cuidadoso para proteger la independencia del movimiento sindical. Es decir garantizar que el movimiento sindical para dar sus opiniones, para adoptar sus acciones, es independiente de los partidos políticos y del Estado, pero no es indiferente”, sentenció el sindicalista.

Reiteró que “hemos marcado claramente durante estos periodos que al movimiento sindical no le da lo mismo tener negociación salarial por rama que no tenerla. Que sea una negociación colectiva que estructure la relación tanto en el sector privado como público”.

Diferencias

Para Pereira “no es lo mismo tener libertad sindical que no tenerla o tenerla en malas condiciones. No es lo mismo tener la ley de Responsabilidad Penal Empresarial que no tenerla. Es decir que hay una cantidad de conquistas que se han logrado en este último tiempo y por lo tanto no vamos a ser indiferentes”.

En cuanto a la proclama señaló que el trabajo “va a estar en el primer lugar. Uruguay creó en los primeros 12 años de gobiernos progresistas en el entorno de 300.000 puestos de trabajo y en los últimos tres o cuatro años se perdieron en el entorno de 47.000. Esto responde a muchas cuestiones. Una parte de estos puede ser vínculado a las nuevas tecnologías. Hay que pensar esto mirando el cambio”.

Agregó que estarán los temas de la educación, el de la salud, “en donde nosotros creemos que hay que potenciar estos debates. Va a estar el tema de las personas que siguen descartadas o excluidas, pero no solo en el ingreso económico sino muchas veces en la falta de oportunidades que han tenido, lo que da muestras de que los rezagos educativos están ligados intimamente a la pobreza”.

“Obviamente va a haber una serie de propuestas programáticas referidas al Uruguay productivo con justicia social y que significan mucho para el Pit-Cnt”, agregó.

Los derechos humanos estarán contemplados en la proclama “a la luz de esto que salió de (José Nino) Gavazzo. La desclasificación de los documentos por parte del gobierno de Estados Unidos y entregados al gobierno de Argentina dan cuenta de la existencia del Plan Cóndor denunciado por el movimiento sindical durante los últimos 40 años o más”.

Sería un buen momento para que el Ejército Nacional de una señal y que de alguna manera empiecen a dar la cara sobre sucesos que dañan a la imagen del propio ejército. Esto nunca va terminar si no se hace justicia, sino se conoce la verdad”, concluyó.