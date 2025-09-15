Persecución fatal en Buceo: joven murió tras evadir control policial en moto robada

Un joven de 27 años falleció en la madrugada de este lunes en Montevideo luego de protagonizar una persecución policial que comenzó en Pocitos y terminó de forma trágica en el Buceo. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, el hombre circulaba en una moto robada sin chapa matrícula, hacía maniobras imprudentes y evadió un control en la zona de Kibón.
