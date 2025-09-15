Persecución fatal en Buceo: joven murió tras evadir control policial en moto robada

Persecución fatal

El operativo, enmarcado dentro del despliegue “Picadas”, se desarrolló a alta velocidad por varias avenidas hasta que se produjo el accidente. La Policía constató la muerte del motociclista en el lugar y verificó que la moto, una Pulsar 200 azul, tenía requisitoria por hurto y había sido encendida con una herramienta casera. El joven, que tenía antecedentes penales por hurto y violación de domicilio, fue identificado poco después. Los efectivos actuantes fueron sometidos a pruebas de espirometría que dieron resultado negativo.