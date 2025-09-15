Hacete socio para acceder a este contenido

Buceo |

Trágico

Persecución fatal en Buceo: joven murió tras evadir control policial en moto robada

Joven de 27 años falleció en la madrugada de este lunes en Montevideo luego de protagonizar una persecución policial que terminó de forma trágica en el Buceo.

 captura
Un joven de 27 años falleció en la madrugada de este lunes en Montevideo luego de protagonizar una persecución policial que comenzó en Pocitos y terminó de forma trágica en el Buceo. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, el hombre circulaba en una moto robada sin chapa matrícula, hacía maniobras imprudentes y evadió un control en la zona de Kibón.

Al intentar escapar, cruzó un semáforo en rojo en la intersección de Ramón Anador y José Batlle Ordóñez, perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento.

Al arribar la Policía constató que la víctima estaba “tendida en el suelo con abundante sangrado”. Una vez en el lugar, los médicos constataron su muerte.

Persecución fatal

El operativo, enmarcado dentro del despliegue “Picadas”, se desarrolló a alta velocidad por varias avenidas hasta que se produjo el accidente. La Policía constató la muerte del motociclista en el lugar y verificó que la moto, una Pulsar 200 azul, tenía requisitoria por hurto y había sido encendida con una herramienta casera. El joven, que tenía antecedentes penales por hurto y violación de domicilio, fue identificado poco después. Los efectivos actuantes fueron sometidos a pruebas de espirometría que dieron resultado negativo.

